Convenzione Europea per la Protezione degli Avvocati: l’adesione dell’Italia

Il Ministro della Giustizia a nome dell’Italia in Lussemburgo, il 13 maggio ha siglato la Convenzione Europea per la Protezione degli Avvocati, promossa dal Consiglio d’Europa. Si tratta del primo trattato internazionale vincolante in questa materia, preordinato a garantire protezione agli avvocati.

1. La Convenzione Europea per la Protezione degli Avvocati

Il Consiglio d’Europa, il 12 marzo scorso, ha adottato il primo trattato internazionale volto a proteggere la professione di avvocato. Si prevede che gli Stati vigilino al rispetto di tutti i diritti della difesa e assicurino la più ampia libertà nell’esercizio della professione forense oltre che l’incolumità degli avvocati. L’Italia è uno dei primi Stati Membri del Consiglio d’Europa a sottoscrivere la Convenzione dopo aver avuto parte attiva nella predisposizione del testo.

2. L’obiettivo

Lo scopo è quello di replicare alle sempre più frequenti segnalazioni di attacchi all’esercizio della professione, quali molestie, minacce o aggressioni oppure interferenze nell’esercizio delle attività professionali. Gli avvocati svolgono un ruolo fondamentale nella difesa dello Stato di diritto e nella garanzia di accesso alla giustizia per tutti, inclusi gli individui che si dichiarano vittime di violazioni dei diritti umani. Con la conseguenza che la fiducia del pubblico nei sistemi giudiziari dipende anche dal ruolo svolto dagli avvocati. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione della professione di avvocato riguarda gli avvocati e le loro associazioni professionali, il cui ruolo risulta fondamentale nella difesa dei diritti e degli interessi dell’avvocato in quanto professione. La Convenzione tratta argomenti quali il diritto di esercitare la professione, i diritti professionali, la libertà di espressione, la disciplina e le misure specifiche per proteggere i legali e le relative associazioni professionali.

3. Il ruolo degli Stati

In virtù della Convenzione in parola, gli Stati devono garantire che gli avvocati possano svolgere le loro attività professionali senza essere bersaglio di aggressioni fisiche, minacce, molestie o intimidazioni o qualsiasi ostruzione o interferenza indebita. Laddove tali circostanze costituiscano un reato penale, le parti devono condurre indagini efficaci. Le parti devono, altresì, garantire che le associazioni professionali possano operare in qualità di organismi indipendenti e autonomi.

4. Iter ed entrata in vigore

La Convenzione è stata aperta alla firma di tutti gli Stati che intendono aderirvi il 13 maggio, in occasione della riunione dei ministri degli Affari esteri del Consiglio d’Europa, a Lussemburgo.

Per entrare in vigore, la Convenzione deve essere ratificata da almeno otto Stati, di cui sei membri del Consiglio d’Europa. La conformità alla Convenzione sarà monitorata da un gruppo di esperti e da un comitato delle parti.

5. Quote

A margine della cerimonia il Ministro della Giustizia ha spiegato che “la figura dell’avvocato è essenziale all’esercizio della giurisdizione e auspico che, dopo le prossime riforme costituzionali, anche il suo ruolo venga riconosciuto e inserito nella carta fondamentale dello Stato”‎.

