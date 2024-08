Contratto di mediazione -Scheda di Diritto

Il contratto di mediazione è uno strumento giuridico fondamentale in molti settori economici, regolamentato dal Codice Civile italiano. Questo accordo vede la partecipazione di un mediatore che facilita la conclusione di un affare tra due o più parti, chiamate committenti. Ecco una panoramica dettagliata del contratto di mediazione.

1. Definizione

Il contratto di mediazione, come definito dall’art. 1754 del Codice Civile, è un accordo in cui una parte (il committente) incarica un mediatore di metterlo in contatto con terzi al fine di concludere un affare. Il mediatore agisce come un intermediario imparziale che facilita le trattative senza rappresentare nessuna delle parti coinvolte.

2. Parti del contratto

Mediatore: È il soggetto che, per professione o occasionalmente, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare. Il mediatore deve agire con diligenza e imparzialità, fornendo tutte le informazioni rilevanti che possano influenzare la decisione delle parti.

Committente: È colui che incarica il mediatore. Può essere una persona fisica o giuridica e può rivolgersi al mediatore per vari tipi di affari, tra cui immobiliari, commerciali, finanziari, ecc.

3. Oggetto del contratto

La mediazione può riguardare affari di vario tipo: Immobiliari: Compravendite, locazioni, cessioni di diritti reali su immobili.

Compravendite, locazioni, cessioni di diritti reali su immobili. Commerciali: Compravendita di beni, stipulazione di contratti commerciali, cessioni d’azienda.

Compravendita di beni, stipulazione di contratti commerciali, cessioni d’azienda. Finanziari: Operazioni di investimento, compravendita di strumenti finanziari.

4. Natura giuridica

Il contratto di mediazione è un contratto consensuale, che si perfeziona con l’accordo tra le parti. Non è necessaria una forma scritta, salvo nei casi previsti dalla legge o per ragioni di prova. È un contratto oneroso, nel senso che il mediatore ha diritto a un compenso per la sua attività, solo se l’affare si conclude grazie al suo intervento.

5. Obblighi del mediatore

Diligenza: Il mediatore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), curando l’interesse delle parti.

Imparzialità: Deve mantenere una posizione neutrale e imparziale, evitando conflitti di interesse.

Informazione: Ha l’obbligo di informare le parti di tutte le circostanze rilevanti che possano influenzare la conclusione dell’affare. Questo include qualsiasi fatto conosciuto che possa incidere sulle decisioni delle parti.

6. Diritti del mediatore

Compenso: Il mediatore ha diritto a un compenso solo se l’affare si conclude grazie al suo intervento. L’entità del compenso è solitamente concordata tra le parti o determinata secondo le tariffe professionali.

Rimborso spese: Può richiedere il rimborso delle spese sostenute per l’attività di mediazione, salvo diverso accordo.

7. Responsabilità del mediatore

Il mediatore è responsabile per i danni causati dalla sua negligenza o per mancato adempimento degli obblighi di informazione. La responsabilità può essere contrattuale o extracontrattuale, a seconda delle circostanze.

8. Conclusione del contratto

Il contratto può concludersi in diversi modi:

Adempimento: Con la conclusione dell’affare tra le parti.

Recesso: Le parti possono recedere dal contratto, salvo che non sia stato previsto un termine minimo di durata. Il recesso deve essere comunicato in modo chiaro e tempestivo.

9. Normativa di riferimento

Codice Civile: Articoli 1754-1765.

Leggi speciali: Normative specifiche per alcuni settori (es. D.Lgs. 141/2010 per la mediazione creditizia).

10. Applicazioni pratiche

Mediazione immobiliare: Facilita compravendite e locazioni di immobili.

Mediazione commerciale: Aiuta nella stipulazione di contratti commerciali.

Mediazione finanziaria: Assiste nelle operazioni di investimento.

