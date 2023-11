Illegittima conservazione dati personali del cliente fino a revoca del consenso

1. I fatti



Il Garante per la protezione dei dati personali aveva effettuato un accertamento ispettivo nei confronti di una importante azienda di telecomunicazione, nell’ambito della propria attività di controllo del marketing e della profilazione da parte delle aziende operanti in Italia.

Dall’esame ispettivo erano emerse una serie di problematicità, per quanto qui di interesse, con riferimento ai tempi di conservazione dei dati personali da parte dell’azienda e alla relativa informativa privacy nei confronti ei clienti. In particolare, la informativa privacy prevedeva che l’azienda conserva “i dati degli utenti solo per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto o per adempiere ad obblighi di legge” e che se il cliente ritiene che la conservazione supera il periodo di tempo necessario, nel caso in cui l’interessato non sia più cliente della società da almeno 6 mesi e non vi è alcun oggetto di fatturazione attivo e/o situazioni di credito, frodi, reclami aperte, l’utente può anche richiedere la cancellazione dei propri dati. Infine, nell’informativa era precisato che la società, anche in tal caso, potrebbe “essere comunque obbligata a non cancellare definitivamente i dati dell’utente per: motivi di pubblica sicurezza; l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ovvero per l’adempimento di un obbligo legale”.

Pertanto, secondo il Garante la società non aveva previsto alcun termine temporale di riferimento per la conservazione dei dati personali degli utenti e tanto meno aveva distinto un termine in base al tipo di modalità di trattamento e in base alle varie finalità (soprattutto per le finalità di marketing e quelle di profilazione).

In considerazione di ciò, secondo il Garante, l’informativa non forniva agli interessati elementi sufficienti per consentire loro di essere consapevoli rispetto alla durata del trattamento.

Inoltre, con riferimento ad alcuni soggetti specifici (cioè quelli prospect e quelli lead richiamati nell’ambito del servizio di call-back), dall’istruttoria è emerso che i dati venivano conservati rispettivamente per 5 anni e per 2 anni.

In considerazione di quanto sopra, il Garante ha notificato alla società la comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti per possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e invitato la società a inviare scritti difensivi.

La società ha inviato al Garante la propria memoria difensiva dove ha specificato, per quanto qui di interesse, che considera valido il consenso rilasciato dai clienti per 10 anni dalla data di cessazione del contratto, a meno che non subentri una revoca da parte dell’ex cliente (e che a tal fine tiene traccia delle revoche ricevute).



