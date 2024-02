Conformità oggettiva catastale di beni in trasferimento non ancora completati

1. La fattispecie



La promissaria acquirente adiva il Tribunale di Milano per ottenere il trasferimento ex art. 2932 c.c. di alcuni beni immobili che la società di costruzioni le aveva promesso in vendita entro un termine essenziale che quest’ultima non aveva, però, rispettato. L’attrice, richiamando la giurisprudenza più affermata, chiedeva all’adito Giudice di subordinare il saldo del residuo prezzo convenuto, a cui la precitata era tenuta, al fatto che la promittente venditrice, come da impegno contrattualmente assunto, cancellasse le ipoteche iscritte su detti beni. Nelle more del giudizio il Giudice sollevava l’eccezione ex art. 101, comma secondo, c.p.c. in quanto riteneva che fosse preclusiva alla sentenza ex art. 2932 c.c. l’assenza della dichiarazione e/o attestazione sostitutiva prevista dall’art. 29, comma 1 bis, L. 52/1985 che, sulla base dell’interpretazione già espressa dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20526), poteva essere ritenuta applicabile analogicamente a tale ambito giudiziale. Con memoria autorizzata l’attrice segnalava che gli immobili promessi in vendita non erano stati completati tanto da risultare accatastati come in stato di costruzione.