Configurabilità del delitto di tortura aggravata ex art. 613-bis, co. 4 c.p.

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (Riforma Cartabia) e alla Legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conv. con mod. del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (Decreto Nordio), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali:Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera, infine, è anche corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaGiudice penale in servizio presso il Tribunale di Roma.Paolo Emilio De SimoneGiudice penale in servizio presso il Tribunale di Roma.

2. Configurabilità del delitto di tortura aggravato: l’analisi della Cassazione



La Corte di Cassazione esegue una minuziosa analisi del ricorso presentato dall’imputato premettendo che “il ricorso per Cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova di fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato“.

Premesso ciò, la Suprema Corte procede nelle sue argomentazioni giungendo ad osservare la ratio del delitto di tortura, il quale è stato configurato dal legislatore come “reato eventualmente abituale, potendo essere integrato da più condotte violente, gravemente minatorie o crudeli, reiterate nel tempo, oppure da un unico atto lesivo dell’incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona“.

Nel caso di specie, osserva la Corte, sarebbe sufficiente osservare che, dopo la violenta aggressione, il detenuto è stato lasciato in cella, ammanettato e in mutande per dare conto della gravissima lesione della dignità che è stata consumata nei suoi confronti da parte di chi, proprio perché rappresenta lo Stato, è più di ogni altro chiamato a rispettare la personalità di coloro che sono posti in condizioni di restrizione della libertà personale e affidati alla custodia e al controllo delle Istituzioni.

La Cassazione aggiunge che “ai fini dell’integrazione del delitto di tortura di cui all’art. 613-bis, comma primo, cod. pen. (e, naturalmente, ferma restando la necessità che ricorrano gli altri elementi costitutivi della fattispecie), la locuzione ‘mediante più condotte’ va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico“.

Per ciò che concerne la configurabilità dell’art. 613-bis, co. 4, c.p. “la previsione normativa mira non già ad attenuare, sul piano della dosimetria della pena, anche per effetto del possibile giudizio di bilanciamento, le conseguenze discendenti da un’azione dolosamente diretta, come nella specie, a provocare lesioni, ma solo ad aggravare la risposta sanzionatoria al verificarsi, quale conseguenza non voluta dell’azione, delle lesioni stesse“.

Ad avviso della Corte, ai fini del decidere, si rileva che non è in discussione che l’evento delle lesioni rientrasse nel fuoco del dolo degli agenti.

Sul piano letterale, il quarto comma dell’art. 613-bis in esame focalizza la sua attenzione sulla “derivazione delle lesioni dai fatti di cui al primo comma, in tal modo sottolineando la centralità del nesso eziologico tra condotta ed evento ed esprimendo una scelta finalizzata ad isolare l’ipotesi al caso in cui le lesioni, ben più intensamente che essere il mero termine di un processo causale, costituiscano oggetto della rappresentazione e volontà dell’agente“.

Sul piano sistematico, la finalità di inasprire il trattamento sanzionatorio, per il caso che dai fatti di cui al primo comma derivi l’evento delle lesioni, ossia una conseguenza, per quanto sopra detto, non necessaria ai fini del perfezionamento della fattispecie incriminatrice-base, è incompatibile con l’intenzione del legislatore di provocare l’assorbimento del delitto doloso di lesioni in quello di tortura, rendendolo un mero elemento circostanziale.