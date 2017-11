Versione PDF del documento

Scade alle ore 24 di questa domenica, 12 novembre, il termine per trasmettere la domanda di partecipazione al concorso per diventare agente di Polizia penitenziaria. Le modalità di invio seguono esclusivamente il canale telematico, mediante il servizio apposito accessibile dal sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it).

All’esito della procedura di iscrizione, il sistema rilascia un codice identificativo, che dovrà essere conservato e utilizzato dal candidato per l’espletamento delle prove.

Il bando era stato pubblicato lo scorso 13 ottobre, mettendo a disposizione 197 posti, di cui 50 riservati alle donne. I requisiti per la partecipazione al concorso sono: la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, l’età compresa tra i 18 e i 28 anni, il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore nonché il possesso dei requisiti fisici e attitudinali richiesti.

In particolare, vengono definiti nel dettaglio le condizioni fisiche necessarie per l’espletamento della funzione, dalla corporatura alle condizioni di vista e udito. A ciò si deve accompagnare dinamicità e prontezza di riflessi, nonché un buon controllo degli stati emotivi.

Scarica il bando integrale qui

