Oggi in Gazzetta Ufficiale è pubblicato il calendario della prima prova scritta, alla quale seguiranno le prove fisiche nonché le prove psico-attitudinali. I candidati dovranno quindi superare tre step per accedere alla carriera di poliziotto penitenziario. Il primo scalino è rappresentato dalla prova scritta, articolata in una prima parte con quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla, riguardanti tematiche di cultura generale e le materie della scuola dell’obbligo. Coloro che supereranno questa prova, dovranno poi dimostrare la propria preparazione e adeguatezza al ruolo, dal punto di vista fisico.

La votazione per accedere alle successive prove è di sei decimi. Coloro i quali non raggiungeranno questo punteggio, saranno espulsi dalla procedura selettiva.

I posti a disposizione e le prove da superare

Dopo la pubblicazione del bando e precisamente lo scorso 21 novembre, il Ministero ha comunicato l’ampliamento dei posti messi a disposizione con la procedura, che sono stati aumentati di 21 unità. Una volta superata la prova scritta, gli idonei saranno convocati per la prova psico-fisica, che sarà presieduta da un’apposita commissione medica. Successivamente, le prove psico-attitudinali si svolgeranno mediante colloqui individuali e di gruppo e sottoponendo ai candidati dei test.

Gli idonei intraprenderanno poi il corso di formazione propedeutico allo svolgimento diretto della professione. La graduatoria dei vincitori sarà pubblicata sul sito del Ministero.

