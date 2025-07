Concorso Ministero della Giustizia 2025: 2600 assistenti giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il bando (scaricabile in PDF dal box allegati) di uno dei più importanti concorsi pubblici del 2025: 2970 posti complessivi, di cui 2600 destinati al profilo di assistenti giudiziari. Per avere informazioni sul concorso generale da 2970 posti, leggi l’articolo dedicato. Vediamo di seguito tutte le informazioni per la preparazione ed iscrizione al concorso. Maggioli Editore ha preparato uno strumento, il manuale Concorso Ministero della Giustizia 2600 Assistenti ai servizi di cancelleria – Manuale completo per prova scritta unica CONFORME AL BANDO, per aiutare i candidati, disponibile su Maggioli Shop e Amazon.

FORMATO CARTACEO Concorso Ministero della Giustizia 2600 Assistenti ai servizi di cancelleria – Manuale completo per prova scritta unica CONFORME AL BANDO Questo manuale è un ottimo strumento di studio per il concorso indetto dal Ministero della Giustizia per 2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria. Il manuale illustra in maniera chiara e approfondita le materie oggetto della prova scritta unica, ovvero:- Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;- Elementi di procedura civile e di procedura penale;- Ordinamento giudiziario;- Servizi di cancelleria;- Testo unico su spese di giustizia;- Testo unico delle disposizioni in materia di casellario giudiziale, casellario giudiziale europeo, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pen- denti;- Capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;- Test situazionali. Nella sezione online collegata al volume, accessibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al testo, saranno disponibili:- Tutor Digitale per il ripasso degli argomenti e la simulazione delle prove;- Simulatore di quiz online;- Quiz di lingua inglese;- Teoria e quiz di informatica.Il manuale è aggiornato al recente Decreto Sicurezza (D.L. 48/2025). Giuseppe Cotruvo ai servizi di cancelleria è uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.Sabrina FazioPsicologa specializzata in psicologia del lavoro, con particolare riguardo per l’area dell’orientamento e della prevenzione del disagio nel contesto lavorativo.Luigi Tramontanogiurista, autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche ed esperto di Tecnica legislativa, curatore di banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Giuseppe Cotruvo, Sabrina Fazio, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2025 36.10 € Scopri di più

1. Chi è l’assistente giudiziario e cosa fa

L’assistente giudiziario è una figura amministrativa fondamentale per il corretto funzionamento degli uffici giudiziari italiani. Inquadrato nell’Area II del personale del Ministero della Giustizia, questo profilo svolge compiti di supporto tecnico-operativo a magistrati, cancellieri e funzionari, contribuendo alla gestione quotidiana delle attività processuali. Tra le sue mansioni principali rientrano la protocollazione e l’archiviazione degli atti, l’inserimento di dati nei registri informatici, la preparazione dei fascicoli per le udienze, la redazione di verbali su dettatura del giudice e l’assistenza durante le attività d’aula. L’assistente giudiziario si occupa anche del rapporto con il pubblico, fornendo informazioni sullo stato dei procedimenti, ricevendo istanze e memorie difensive, nonché curando la notifica di atti e comunicazioni. Pur non avendo poteri certificativi propri, questa figura rappresenta un punto di raccordo essenziale tra magistratura, cancelleria e cittadini, assicurando la continuità e l’efficienza delle procedure giudiziarie.

L’assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, e l’inquadramento nell’Area Assistenti prevede una retribuzione iniziale pari a circa 20.884 euro lordi annui, cui si aggiungono tredicesima e altre indennità previste dal contratto collettivo.

I posti ricercati si distribuiscono in questi distretti territoriali:

2. Requisiti di partecipazione e accessibilità al Concorso Ministero della Giustizia

Il concorso si rivolge a tutti i candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, senza vincoli specifici sul tipo di indirizzo di studi. Questo lo rende uno dei pochi concorsi pubblici di rilievo accessibili anche senza laurea, ampliando notevolmente la platea dei potenziali partecipanti. Naturalmente restano fermi i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o di un Paese UE (oppure permesso di soggiorno UE di lungo periodo), godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica, assenza di condanne penali.

Sono previste riserve di legge per persone con disabilità (10%), volontari delle Forze Armate (30%), volontari del servizio civile universale (15%) e personale a tempo determinato con almeno 36 mesi di servizio (fino al 40%).

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite il portale “inPA” entro 30 giorni dalla pubblicazione, con autenticazione tramite SPID, CIE o strumenti equivalenti e versamento di una quota di partecipazione di 10 euro per ciascun profilo.

3. Prove concorsuali e struttura della selezione

La selezione avverrà tramite un’unica prova scritta digitale, con correzione informatizzata e soglia di idoneità fissata a 21/30 punti. La prova non prevede la pubblicazione preventiva della banca dati. Le date di svolgimento saranno rese note almeno 15 giorni prima sul portale “inPA”.

Successivamente, avverrà una valutazione dei titoli, limitata agli idonei, con attribuzione di punteggi aggiuntivi per servizio prestato presso l’ufficio per il processo.

L’intero iter di selezione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, salvo proroghe dovute al numero elevato di candidati attesi.



La prova scritta consiste in 40 quesiti a risposta multipla da svolgere in 60 minuti, suddivisi in tre sezioni: 25 domande sulle materie specifiche del profilo;

8 quesiti di logica e ragionamento critico-verbale;

7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative. Per gli assistenti giudiziari, le materie includono diritto costituzionale, amministrativo, procedura civile e penale, ordinamento giudiziario, servizi di cancelleria, spese di giustizia e casellario giudiziale, oltre a inglese (livello A2) e informatica.

4. Come prepararsi e strumenti utili

Per affrontare al meglio il percorso di studio richiesto dalla prova scritta, è disponibile il manuale Concorso Ministero della Giustizia 2600 Assistenti ai servizi di cancelleria – Manuale completo per prova scritta unica CONFORME AL BANDO, per aiutare i candidati, disponibile su Maggioli Shop e Amazon.

Il volume copre tutte le discipline oggetto della selezione, con spiegazioni chiare e aggiornate. La preparazione è rafforzata da una sezione online che offre quiz di inglese e informatica, tutor digitale per il ripasso guidato, simulatore di quiz e teoria integrativa. Questo approccio misto, tra teoria e simulazione, consente ai candidati di costruire un percorso personalizzato e progressivo, utile sia per chi parte da zero sia per chi ha già competenze giuridiche di base.

5. Come rimanere informati e aggiornati sul concorso

