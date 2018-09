Concorso per 320 posti di magistrato ordinario: gli esiti

Versione PDF del documento

Nel tardo pomeriggio di oggi sarà possibile conoscere online gli esiti concorso per 320 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 31 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 5 settembre 2017 – 4ª serie speciale. Per ora, è possibile visionare i nomi degli ammessi agli orali recandosi al Ministero della Giustizia, dove è stato esposto l’elenco cartaceo.

Lunedì scorso sono state aperte le relative buste, ognuna contenente i 3 elaborati dei singoli candidati.

Digitando il proprio codice fiscale ed il numero di tessera, possono essere visualizzati: cognome; nome; data di nascita; voto di diritto civile; voto di diritto penale; voto di diritto amministrativo.

Si ricorda che il concorso si intenderà superato con almeno il voto minimo di 12/20 in ogni compito.

Il numero di idonei, al 2 agosto, era pari a 315 di 1774 buste corrette.

Le prove scritte si sono svolte presso la Nuova Fiera di Roma nei giorni 23, 24 e 26 gennaio 2018, in cui hanno consegnato i tre compiti 1.920 candidati dei 5.696 che si erano presentati.

Scheda concorso e diritto di accesso

Il Ministero della Giustizia renderà altresì nota la pubblicazione, nella Scheda concorso, delle seguenti ulteriori informazioni:

-i verbali relativi all’abbinamento delle buste ed i criteri delle prove orali;

-gli avvisi per i candidati idonei ammessi alle prove orali e per i non idonei;

-le indicazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA