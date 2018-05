Concorso magistratura 2018, resi noti i nomi degli idonei

Concorso magistratura 2018, ecco i nomi dei 359 idonei

In riferimento al concorso per 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.m. 10 ottobre 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 15 novembre 2016, sono stati resi noti i nominativi dei 359 candidati risultati idonei alle prove scritte, con i voti conseguiti rispettivamente nelle prove di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo ed il voto totale.

Si rammenta che le prove scritte del predetto concorso si sono tenute presso la Fiera di Roma l’11, il 12 ed il 14 luglio 2017 e che, in tale sede, hanno consegnato i tre elaborati (tema di diritto civile, penale ed amministrativo) 2.751 candidati sui complessivi 6.060 presentatisi.

I risultati delle prove scritte – per cui sono risultati idonei in totale 359 candidati – sono stati affissi all’Albo del Ministero della Giustizia sin dalla tarda mattina del 4 maggio 2018, mentre sono consultabili online dal 15 maggio 2018.

