Concorso dirigenti scolastici, oggi la scadenza per presentare domanda

Versione PDF del documento

Concorso dirigenti scolastici, entro oggi si può presentare domanda

Scade oggi il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per dirigenti scolastici, che ha conosciuto un iter piuttosto travagliato. Infatti, già i tempi di pubblicazione del bando si erano allungati e così anche quelli dello svolgimento delle prove.

Volume consigliato



Dirigente scolastico Alessandro Basso - Piervincenzo Di Terlizzi, 2017, Maggioli Editore 2017, Il volume intende essere un testo operativo e di sintesi e fornire una rapida panoramica delle questioni principali da affrontare nelle varie prove dl concorso per dirigenti scolastici, con suggerimenti di tipo pratico sui temi imprescindibili agli occhi di una commissione...



Gli aspiranti dirigenti dovranno confrontarsi con una prova scritta e una prova orale. La prima sarà strutturata in parte a domande chiuse e, in parte, con domande aperte. Il punteggio minimo per essere ammessi all’orale è di 70 punti. In sede di colloquio, sarà valutata anche la conoscenza di una lingua straniera da parte del candidato.

Con alta probabilità, si svolgerà anche una prova preselettiva, in quanto, con alta probabilità, il numero delle domande sarà decisamente superiore rispetto ai posti messi a disposizione con la procedura.

Si ricorda peraltro che ad oggi è pendente un ricorso avverso la procedura concorsuale finalizzata a inserire nuovi dirigenti nelle scuole, in quanto essa è aperta unicamente ai dirigenti di ruolo, lasciando esclusi quindi tutti i docenti precari.

Per approfondire, leggi qui