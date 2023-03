Concorso ASMEL: annunciati nuovi profili per il 2023

Con recente avviso, L’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha annunciato la prossima pubblicazione in Gazzetta di due nuovi avvisi per l’aggiornamento dei profili professionali previsti dal precedente concorso del 2022, e per nuovi profili di categoria D, C e B.

“Un maxi concorso che -spiega l’azienda -guarda, quindi, sia a integrare gli elenchi dei 15 profili già in esaurimento sia a creare nuovi elenchi per 16 ulteriori profili in modo da soddisfare tutte le esigenze professionali dei Comuni.” Dal precedente bando, circa 18.000 candidati sono stati inseriti negli Elenchi idonei, e stanno partecipando ai 300 interpelli dei Comuni sottoscrittori dell’accordo.

Leggi l’annuncio ASMEL avviso-idonei-nuovi-profili.pdf 394 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Le posizioni a bando

Le posizioni che vengono messe a bando dai Comuni soci ASMEL sono le seguenti. È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della specifica normativa.

2. Requisiti per la selezione

Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Potrebbe interessarti anche: Concorso Asmel 2022: in G.U. il bando per 116 Enti Locali sottoscrittori

3. Domanda e ammissione alla selezione

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al www.asmelab.it dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà indicata anche sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data, è fissata nel termine di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla sezione Concorsi, Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, con proprio provvedimento. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC indicato in fase di registrazione alla procedura selettiva o tramite comunicazione di successiva modifica. Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione delle stesse a mezzo PEC.