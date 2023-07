Concorsi Agenzia Entrate 2023 profili giuridici: bandi e preparazione

Il 7 luglio 2023 è stato aggiornato il programma di pubblicazione dei Concorsi Agenzia Entrate 2023 e 2024, che prevede profili anche per giuristi. Oltre ai profili di Funzionario tributario, sono previsti altri tre nuovi profili di Funzionari, di cui uno giuridico.

Vediamo cosa occorre per accedere e prepararsi al concorso per queste posizioni.

1. Il concorso e i profili giuridici

Tra i profili messi a concorso, entrambi per il 2023, troviamo: Funzionario per attività tributaria

Funzionario per processi di logistica e approvvigionamenti , a sua volta suddiviso in tre profili: Profilo tecnico; Profilo giuridico-economico; Profilo gestionale.

, a sua volta suddiviso in tre profili:

2. Il titolo di studio richiesto

Per la figura di Funzionario per processi di logistica e approvvigionamenti – Profilo giuridico-economico è richiesto: laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);

oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure: laurea magistrale (LM) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze della politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S); Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S); Finanza (LM-16 o 19/S) Per la figura di Funzionario per attività tributaria, invece, è previsto come requisito: laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

oppure: diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

oppure: laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009

3. Materie d’esame previste

Sebbene i bandi non siano ancora stati ufficialmente pubblicati (la pubblicazione è prevista per questo mese), è stata fornita una tabella delle materie su cui i candidati si dovrebbero preparare.

Per i Funzionari per attività tributaria, il concorso verterà su: Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Contabilità aziendale;

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari. Per i Funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti – Profilo giuridico-economico, le materie d’esame sono: Codice dei Contratti pubblici;

Elementi di diritto amministrativo e diritto civile

Etica ed anticorruzione;

Tecniche giuridiche, economiche e metodologie applicative per la realizzazione degli acquisti;

Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati pubblico-privati e contratti quadro;

Regole tecniche di utilizzo delle principali piattaforme elettroniche di negoziazione;

Elementi di statistica.

4. Come prepararsi al concorso Agenzia delle Entrate

Per prepararsi al concorso per Funzionari tributari è disponibile il volume “Concorso Agenzia delle Entrate 2023 – FUNZIONARI TRIBUTARI – Manuale e Quiz per la preparazione alla PROVA TECNICO-PROFESSIONALE”.

Per la prova attitudinale di tutti i profili si consiglia il volume dedicato di preparazione che offre un'ampia panoramica delle tipologie di quiz di logica assegnate negli ultimi anni (serie numeriche, ragionamento astratto e capacità visiva, logica figurale, logica matematica, ragionamento critico numerico, problem solving, logica deduttiva, logica verbale, comprensione verbale, serie verbali, analogie verbali, ragionamento verbale, frasi da completare, grammatica, ragionamento critico verbale).