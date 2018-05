Concorso 320 magistrati: corrette 743 busti, idonei 125 candidati

Concorso per 320 magistrati ordinari, verso i risultati degli scritti

In riferimento al concorso per 320 posti di magistrato ordinario, indetto con D.m. 31 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 5 settembre 2017, la Commissione esaminatrice sta procedendo alla correzione delle prove scritte, che si sono svolte presso la Nuova Fiera di Roma il 23, 24 e 26 gennaio 2018, in cui hanno consegnato i tre compiti (civile, amministrativo e penale), 1.920 candidati su 5.696 presentatisi.

Il Ministero della Giustizia a tal proposito, con comunicato dell’8 maggio 2018, rende noto che alla data del 27 aprile 2018, nel database dell’Ufficio concorsi risultano corrette n. 743 buste (ciascuna busta, contenente tutti e tre gli elaborati di un candidato) e che n. 125 candidati risultano idonei. Ci si augura, pertanto, di avere al più presto i risultati completi.

