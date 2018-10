L'elenco di tutti i concorsi pubblici previsti entro la fine dell'anno.

Concorsi pubblici in uscita entro la fine dell’anno

Versione PDF del documento

Ecco l’elenco di tutti i concorsi pubblici in programma per la fine 2018.

Quali sono i concorsi pubblici ancora in essere?

Il primo è il concorso per 510 funzionari amministrativi Agenzia Entrate: bando di concorso è stato indetto per selezionare e assumere a tempo indeterminato 510 dipendenti per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale Funzionario, per attività amministrativo-tributaria. Il 26 ottobre sarà pubblicato il diario della preselettiva.

Il secondo è il concorso indetto per 253 funzionari MIUR: a fronte del superamento dell’iter selettivo di questo Concorso si aggiudicherà un posto di funzionario amministrativo-contabile, area III posizione economia F1 Amministrazione centrale e periferica presso il Ministero dell’istruzione. Il diario delle prove scritte verrà pubblicato il 30 ottobre p.v.

Per il concorso indetto per 148 funzionari MIT: la domanda risulta ormai scaduta. I funzionari in questione, in questo Concorso, sono ingegneri-architetti, che partecipano alla selezione per aggiudicarsi uno dei 148 posti a tempo indeterminato, negli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, area 3, fascia economica F1,

Il 30 ottobre verrà pubblicato il diario della prova preselettiva.

Concorso 177 funzionari MAECI: domanda scaduta

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cerca personale. È stato infatti indetto un Concorso per 177 funzionari amministrativi e contabili e consolari Maeci. Le persone assunte non avranno ruoli dirigenziali, ma di funzionario, nello specifico saranno inquadrati Terza fascia F1 del Ministero. Lo scorso 31 agosto è scaduto il termine per presentare la domanda. Ora i candidati dovranno scontrarsi con le prove.

Il concorso per 148 allievi dirigenti SNA: anche in questo caso la domanda risulta scaduta. Resta solo il tempo per capire come si svolgerà la selezione e studiare con impegno, per prepararsi al meglio e superari tutte le fasi selettive. Il Concorso Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) mira a selezionare 148 allievi al corso-concorso per essere formati a diventare futuri dirigenti dell’amministrazione italiana.

Altri concorsi sono quelli: per 89 funzionari ASPAL Sardegna, 350 posti presso l’EAV.

Concorsi in attesa di pubblicazione

Sono altresì attesi:

-Concorso DSGA 2004 posti: è previsto entro il 31 dicembre 2018.

-Concorso Dirigenti Agenzia Entrate 403 posti

-Concorso 10mila posti Regione Campania.

-Concorso MIBACT: si parla del concorso per 500 funzionari.

-Concorso magistratura.

Da ultimo: il neo ministro Bongiorno ha annunciato un piano di assunzioni da 890 posti. Di seguito i probabili concorsi: 946 posti di lavoro Agenzia delle Dogane; 430 posti di lavoro Ministero dell’Interno; 318 posti di lavoro Ministero della Giustizia 57 posti di lavoro INAIL; 30 posti di lavoro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 30 posti di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 12 posti di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Volume consigliato



Concorso 148 allievi dirigenti SNA Giuseppe Cotruvo (a cura di), 2018, Maggioli Editore 2018, Il volume, manuale e raccolta di quesiti a risposta multipla insieme, è un completissimo strumento di preparazione per la prova preselettiva e le prove scritte del concorso per l’ammissione di 148 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso lo SNA, Scuola...



Potrebbe interessarLe anche: “Concorso magistratura 2019: bando”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA