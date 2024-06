Concorsi della P.A.: online solo le graduatorie definitive dei vincitori

L’Autorità, dopo aver verificato l’effettiva pubblicazione della documentazione contenente dati personali di migliaia di interessati partecipanti alla procedura di selezione e indicizzati sui motori di ricerca generalisti, ha trasmesso una richiesta di informazioni all’INPS. Tale richiesta di informazioni è stata riscontrata dallo stesso Istituto dichiarando che si era provveduto, nel medesimo giorno del ricevimento da parte del Garante della richiesta di informazioni, a rimuovere dal sito istituzionale dell’istituto e specificando che, comunque, la pubblicazione dei documenti contenenti esclusivamente nome e cognome dei candidati, nonché nei casi di omonimia anche la data di nascita, è stata operata perché ritenuta strumento di massima trasparenza in una procedura concorsuale pubblica dichiarando, inoltre, che nessun altro dato personale è stato diffuso. Successivamente, con apposita nota, il Garante ha notificato all’INPS, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice della Privacy, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice, invitando il predetto titolare del trattamento a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità [1] . L’INPS, riscontrando tale ulteriore nota, ha prodotto una memoria difensiva , dichiarando che l’istituto ha provveduto all’ immediata rimozione dal sito istituzionale dei documenti in questione , sostituendoli mediante ID di domanda randomizzato . La risposta dell’Istituto contiene, inoltre, un riferimento all’articolo 70, comma 13, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, il quale indica che è fatto salvo alle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, di poter adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale. L’Istituto, in materia di reclutamento del personale non dirigente, ha adottato il proprio Regolamento [2] . Invocando tale Regolamento, l’INPS ha indicato che all’articolo 6 del bando viene stabilito che “l’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it”. Nelle memorie difensive prodotte dall’Istituto, si fa anche riferimento all’indicazione, sempre nel Regolamento citato, che “con la domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio “ consenso alla trattazione dei dati personali ”, anche per esigenze successive all’espletamento del concorso relative all’instaurazione del rapporto di lavoro”. Posto ciò, l’art. 2-ter del Codice, come modificato dall’art. 9 del decreto-legge n. 139/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 205/2021, prevede che la base giuridica del trattamento possa consistere nella legge, nel regolamento ed anche in atti amministrativi generali . Inoltre, secondo l’orientamento univoco della giurisprudenza, i bandi di concorso sono atti amministrativi a carattere generale con i quali viene resa nota l’esistenza di una procedura e se ne regola lo svolgimento, rappresentando la lex specialis del procedimento. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che i bandi sono “ atti amministrativi a carattere generale, destinati alla cura concreta di interessi pubblici ” [3] . Nel caso di specie, sempre secondo l’Istituto, in base al quadro giuridico di riferimento, la pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti e documenti del concorso, trova il suo fondamento proprio nel “ Regolamento per il reclutamento del personale dell’INPS ” e nel bando di concorso approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e, inoltre, l’INPS indica che “la pubblicazione degli atti e documenti in questione, ha riguardato soltanto dati comuni necessari al fine del perseguimento di un legittimo interesse dell’amministrazione”. L’INPS, inoltre, nel corso dell’audizione ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice della Privacy, ha rappresentato, tra l’altro, che l’impatto sui diritti degli interessati può considerarsi in concreto trascurabile, se non addirittura nullo , se si considera che, nel lasso di tempo di espletamento della procedura concorsuale e nel periodo successivo, è pervenuta una sola segnalazione di presunta violazione della riservatezza.

4. Conclusione



Con specifico riferimento alla pubblicità delle graduatorie, come più volte rappresentato dal Garante, le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità delle graduatorie di concorsi e prove selettive, svolgono la funzione di consentire agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa. Tali norme dispongono, tuttavia, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi.

Tali disposizioni definiscono, sotto il profilo della protezione dei dati, l’ambito del trattamento consentito e ne costituiscono la base giuridica stabilendo limiti, condizioni e presupposti della pubblicazione online di dati personali nell’ambito delle procedure concorsuali.

In tale quadro il Garante ha, nel tempo, fornito specifiche indicazioni alle pubbliche amministrazioni in ordine alle cautele da adottare per la diffusione di dati personali in Internet per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, in particolare, nel 2014, con le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.

Inoltre, in secondo luogo, non può considerarsi pertinente il richiamo alle disposizioni contenute nel “Regolamento delle procedure di reclutamento per l’assunzione all’Inps del personale non dirigente a tempo indeterminato” approvato da INPS e a quelle contenute nel bando di concorso.

Seppure il bando di concorso pubblico, quale atto amministrativo generale, è fonte idonea a legittimare il trattamento dei dati personali dei candidati a ricoprire una determinata qualifica ai sensi dell’art. 2-ter del Codice della Privacy, tale atto non può contravvenire ovvero modificare le norme sovraordinate di riferimento, avendo un mero effetto integrativo dell’ordinamento.

L’art. 2-ter del Codice prevede effettivamente che la base giuridica del trattamento può consistere nella legge, nel regolamento ed anche in atti amministrativi generali. Nel caso di specie, tuttavia, le disposizioni del bando di concorso pubblico non possono essere richiamate dall’INPS come base giuridica per diffondere online i dati personali dei partecipanti alla procedura concorsuale, in quanto un atto amministrativo per quanto generale non può tuttavia derogare, contravvenire o modificare le norme di settore sopra richiamate, peraltro, di rango primario.

Alla luce delle considerazioni che precedono, secondo l’Autorità, la diffusione online di numerosi dati personali di migliaia di partecipanti (oltre 5000) alla predetta procedura concorsuale indetta dall’INPS, contenuti negli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e alla prova orale e nell’elenco dei partecipanti contenente la valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso, recante l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato, è avvenuta in assenza di una idonea base giuridica.

I soggetti pubblici, ha ricordato il Garante, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale.

A parere dello scrivente, inoltre, la pubblicazione della graduatoria finale, come previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, c.d. Decreto Trasparenza, contenente i nominativi dei vincitori, è legittima in quanto si rinviene la finalità di pubblico interesse, perché i vincitori saranno assunti dall’amministrazione e, pertanto, retribuiti con soldi pubblici, per questo è giusto che la collettività conosca i nominativi di chi ha vinto la procedura di selezione. Un discorso diverso, invece, va affrontato in merito agli idonei non vincitori, in quanto gli stessi potrebbero non essere assunti dall’amministrazione e, solo in caso di scorrimento graduatoria, va resa pubblica la loro identità, sempre nel rispetto, in particolare, del principio di privacy by default e, quindi, limitandosi al solo nome e cognome. Non vi è una norma, inoltre, che legittima la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove, se non la finalità di “comunicazione” ai candidati partecipanti al concorso, che può essere comunque garantita tramite la pubblicazione di tali elenchi degli ammessi con l’inserimento di un ID di domanda conosciuto solo dal candidato, oppure tramite un accesso personale del candidato finalizzato a verificare il risultato della sua prova.

Nel quantificare l’importo della sanzione all’INPS in 20.000 euro l’Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, nonché l’elevato numero degli interessati e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto, che ha rimosso nell’immediato gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante