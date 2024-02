Concorsi INPS: Piano Assunzioni e bandi in previsione

FORMATO CARTACEO

Questo libro è un ottimo strumento di preparazione ed esercitazione in vista della prova preselettiva dei prossimi Concorsi Inps per vari profili. Il volume presenta nella prima parte una raccolta di quiz di carattere psicoattitudinale e di logica, suddivisa nelle varie tipologie di quiz, ovvero:- Ragionamento numerico e numerico-deduttivo;- Serie figurali, numeriche figurali, alfabetiche e alfanumeriche;- Grammatica;- Comprensione verbale;- Analogie e abbinamenti;- Ragionamento verbale e critico-verbale;- Deduzioni, negazioni e sillogismi;- Relazioni di ordine e grandezza;- Insiemi;- Ragionamento critico-numerico;- Attenzione ai particolari. Ogni capitolo contiene un’introduzione iniziale con alcune indicazioni pratiche sulla tipologia di quiz e su come affrontarli e come risolverli. Ogni quiz contiene una risposta commentata per chiarire il procedimento e arrivare alla risoluzione gusta del quiz. Nella parte seguente è presenta una raccolta di test di cultura generale, competenze linguistiche e informatiche: grammatica italiana, letteratura italiana, storia, geografia, educazione civica, storia dell’arte, lingua inglese e informatica. Nell’ultima parte del libro è presente una selezione di prove ufficiali dei precedenti concorsi Inps che aiuteranno i candidati a verificare la propria preparazione simulando realmente la prova concorsuale grazie ai moduli delle risposte staccabili e al “valutometro” per capire e calcolare se la prova è stata superata. ll libro è arricchito da ulteriori strumenti di preparazione disponibili nella sezione online collegata:- simulatore di quiz per la prova preselettiva;- simulatore di quiz su quiz ufficiali dei precedenti concorsi INPS;- videolezioni di logica a cura di Giuseppe Cotruvo con tecniche di risoluzione senza carta e penna. Giuseppe CotruvoÈ uno dei più conosciuti e apprezzati esperti nazionali di didattica e manualistica concorsuale: vanta un’esperienza ultradecennale nell’insegnamento della quizzistica di logica ed è autore di decine di manuali editi da Maggioli.

Giuseppe Cotruvo | Maggioli Editore 2024