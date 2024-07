Comunicazioni tra cliente e avvocato -Scheda di Diritto

Segreto professionale: L’avvocato è tenuto a mantenere il segreto su tutte le informazioni e i documenti ricevuti dal cliente nell’esercizio della professione. La violazione del segreto professionale costituisce reato ed è punibile penalmente. Segreto epistolare: Le comunicazioni scritte tra cliente e avvocato sono protette dalla legge. La corrispondenza non può essere sequestrata, intercettata o visionata senza il consenso dell’avvocato o del cliente, salvo casi eccezionali previsti dalla legge.

3. Eccezioni alla riservatezza



Indagini penali: In casi di gravi indagini penali, il giudice può autorizzare il sequestro di documenti o la perquisizione dello studio legale. L’autorizzazione deve essere motivata e giustificata dalla necessità di acquisire prove rilevanti per il procedimento penale.

Conflitto di interesse: Se l’avvocato rappresenta più parti con interessi confliggenti, può essere autorizzato a rivelare alcune informazioni per garantire una corretta difesa.