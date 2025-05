Composizione negoziata e limiti alla reiterazione delle misure protettive

Il Tribunale di Bologna, con un recente provvedimento, ha negato la conferma delle misure protettive richieste nell’ambito di una nuova procedura di composizione negoziata, precisando che il limite di 12 mesi previsto dall’art. 8 CCI opera con riferimento alla medesima situazione di crisi o insolvenza, e non si rinnova con l’omologazione di uno strumento precedente. Il provvedimento chiarisce inoltre che l’utilizzo delle misure cautelari non può servire ad eludere i limiti di durata previsti dal legislatore e imposti dalla Direttiva Insolvency. Di questo tema parleremo nel corso Crisi di impresa e composizione negoziata 2025.

1. La vicenda: la composizione negoziata e le misure protettive

Il tema della reiterabilità delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi ha assunto, negli ultimi mesi, un rilievo centrale, soprattutto nella prassi di molte imprese che si trovano a fronteggiare crisi prolungate e complesse. Il provvedimento del Tribunale di Bologna del 19 maggio 2025 – sebbene reso in sede cautelare e senza effetto di giudicato – fornisce un orientamento di particolare interesse sulla corretta interpretazione dell’art. 8 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

La questione verteva sulla possibilità per un’impresa, già beneficiaria delle misure protettive nel contesto di una composizione negoziata sfociata in accordi di ristrutturazione omologati ma non efficaci, di accedere nuovamente alla composizione negoziata e ottenere una nuova conferma delle misure protettive. A fondamento della richiesta veniva posta l’insorgenza di una nuova pretesa risarcitoria da parte di un primario cliente, ritenuta idonea a costituire una “nuova crisi”.

Il Tribunale, con un’articolata motivazione, ha rigettato l’istanza, affermando tre principi che enunceremo nei prossimi paragrafi.



2. Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCI

Il termine di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCI rappresenta un limite massimo alla durata delle misure protettive, riferibile alla medesima crisi o insolvenza, e non si rinnova per il solo fatto che lo strumento originario non ha avuto esecuzione effettiva.

2. L’omologazione dello strumento di regolazione non costituisce momento di ‘reset’ del termine protettivo

poiché produce già di per sé effetti conformativi sui rapporti obbligatori, rendendo non più necessarie le misure protettive, che cessano automaticamente ex art. 55, comma 3, CCI.

3. Non può parlarsi di nuova crisi in assenza di discontinuità effettiva

In assenza di passività diverse, nuova composizione dell’attivo o variazioni significative nella strategia di risanamento. Se il debito da ristrutturare, i flussi previsti e gli interlocutori restano invariati, il nuovo tentativo non può godere di ulteriore protezione.

Il Tribunale ha inoltre escluso che si potessero concedere misure cautelari atipiche con effetti analoghi a quelli delle misure protettive, osservando che una simile richiesta si tradurrebbe in una surrettizia elusione del limite annuale previsto dalla norma, in contrasto con l’impostazione comunitaria (Direttiva UE 2019/1023) e con la giurisprudenza interna che riconosce tali strumenti solo in ipotesi eccezionali, circoscritte e temporalmente delimitate (cfr. Trib. Milano, 22.11.2023; Trib. Roma, 14.10.2024).

A rilevare è anche il richiamo al principio di proporzionalità: a distanza di anni dall’avvio della prima procedura, e in mancanza di un concreto avanzamento nella definizione del piano di risanamento, il Tribunale ha ritenuto non più giustificata una nuova compressione dei diritti dei creditori, evidenziando che la protezione del patrimonio non può tradursi in un alibi dilatorio né in una forma di abuso processuale.

4. Conclusioni

Il provvedimento in commento delinea con chiarezza i limiti strutturali delle misure protettive nella composizione negoziata. Non si tratta di strumenti reiterabili a piacimento né attivabili per ogni difficoltà sopravvenuta. Solo una crisi effettivamente diversa – e non la mera involuzione di quella già affrontata – può giustificare una nuova procedura con annessa protezione.

L’equilibrio tra le esigenze del debitore e i diritti dei creditori resta il cuore della disciplina: la protezione ha una funzione straordinaria e temporanea, e deve servire a favorire un risanamento rapido, serio e strutturato, non a congelare indefinitamente le posizioni debitorie. La trasparenza, la lealtà e la tempestività restano i criteri guida per chi accede agli strumenti di regolazione della crisi.