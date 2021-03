Come richiedere lo SPID in tabaccheria

Versione PDF del documento

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti. ATTENZIONE: Si informano tutti i fornitori di servizi SPID (SP) che il gestore dell’identità digitale (IdP) Poste Italiane Spa il giorno 25 febbraio 2021, dopo le ore 20:00, inizierà ad associare alla firma delle asserzioni SAML un nuovo certificato afferente sempre alla stessa coppia di chiavi di quello precedentemente in uso. Come si ottiene SPID L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Puoi richiedere l’identità SPID al gestore che preferisci e che più si adatta alle tue esigenze. Il gestore, dopo aver verificato i tuoi dati, emette l’identità digitale, rilasciando le credenziali. Il gestore cui ti rivolgerai ti chiederà, oltre ad un documento di identità valido, anche la tessera sanitaria o, qualora non ne avessi diritto, il tesserino del codice fiscale. Può sembrarti sia una strana richiesta, ma non è così. Tali tesserini non servono per conoscere il tuo codice fiscale (può essere calcolato, è presente nella carta di identità elettronica), ma costituiscono uno degli elementi per contrastare il furto di identità. Il gestore, infatti, controllerà se quello specifico tesserino corrisponde effettivamente a quella specifica persona. Può sembrare un’inutile complicazione, ma non è così, aiuta a proteggerci da furti di identità. Richiedi SPID L’identità digitale SPID ai cittadini è gratuita Nel novembre 2019 tutti i Gestori di Identità Digitale si sono impegnati a fornire per sempre le credenziali SPID di livello 1 e 2 ai cittadini gratuitamente. L’identità digitale SPID per uso professionale Alla data del 10 marzo 2020 i Gestori di Identità Digitale che forniscono l’identità digitale SPID per uso professionale sono: Namirial

Register SPID e la firma digitale La firma digitale può essere ottenuta anche utilizzando lo SPID come sistema di riconoscimento. Tra i certificatori che hanno reso disponibile questa possibilità, sono attualmente attivi Infocert e Namirial, quest’ultima fornisce anche la possibilità di effettuare una sola firma (firma usa e getta). I servizi prevedono l’accesso con credenziali SPID di livello 2, in questo modo il cittadino ha la possibilità di dimostrare con certezza la sua l’identità e ottenere la firma digitale. Spid in tabaccheria

Per richiedere lo SPID sono necessari:

Una casella di posta elettronica alla quale accedere liberamente;

alla quale accedere liberamente; Un telefono cellulare sul quale ricevere il messaggio SMS con il codice OTP necessario per la validazione della registrazione;

necessario per la validazione della registrazione; Un documento di identità in corso di validità e la Tessera Sanitaria ;

in corso di validità e la ; L’immagine scansionata del documento di identità (fronte/retro).

Vediamo di seguito i passi da fare:

E’ necessario innanzitutto registrarsi come Utente INFOCERT sul sito selezionando Richiedi il tuo SPID selezionare l’opzione RICONOSCIMENTO DI PERSONA IN UN INFOCERT POINT

selezionare l’opzione IN TABACCHERIA al costo di 7,99 euro ( è possibile anche effettuarlo nelle sedi CNA gratuitamente ma ovviamente le sedi sono piu rare e quindi meno comode da raggiungere)

la procedura abbina le credenziali Infocert alla richiesta di SPID e viene generato un codice identificativo

A questo punto si puo andare nella tabaccheria abilitata piu vicina portando con se il codice , il documento di identità registrato e la tessara sanitaria/codice fiscale

Il tabaccaio effettua il riconoscimento facciale e genera le credenziali SPID INFOCERT.

Per ottenere lo SPID di secondo livello necessario per attività sensibili come i pagamenti si deve scaricare sul proprio smartphone l’APP iNFOCERT