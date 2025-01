Come affrontare un contenzioso con successo: il ruolo del legale

Formazione in materia



Per supporto ai professionisti, abbiamo organizzato i seguenti corsi di formazione:



Tecniche di redazione degli atti civili

Il corso offre una guida pratica e completa per la redazione degli atti giudiziari in ambito civile. Saranno illustrate le regole e le tecniche più efficaci per redigere atti chiari e corretti con l’ausilio di esempi pratici e modelli. I partecipanti acquisiranno competenze utili per gestire gli atti più comuni, dall’atto di citazione alla comparsa conclusionale, dalla memoria di replica alle convenzioni di negoziazione assistita e tutti i modelli degli atti più frequenti.

Verranno approfonditi aspetti pratici legati alla notifica a mezzo PEC, alla redazione dell’atto digitale e alle regole del deposito telematico, con consigli per evitare gli errori più frequenti.

Tecniche di redazione degli atti penali

Il corso offre una guida chiara e completa per la redazione degli atti giudiziari in ambito penale. Verranno illustrate le regole e le tecniche più efficaci attraverso esempi pratici e modelli, dal mandato e procura speciale al ricorso per cassazione, dalla costituzione di parte civile all’opposizione alla richiesta di archiviazione e altre procedure frequenti.

Verranno approfonditi aspetti pratici legati alla redazione del documento digitale e alle novità del deposito telematico con consigli utili per evitare gli errori più frequenti.

