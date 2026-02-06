Categorie principali
Altre categorie
Network Maggioli
    Registrarsi conviene

    Tanti vantaggi subito accessibili

  • 1

    Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato PDF

  • 2

    Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

  • 3

    Iscrizione al network dei professionisti

  • 4

    Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

Codice deontologico forense: nuove regole su equo compenso e sanzioni

Il CNF modifica l’art. 25-bis del Codice deontologico forense: nuove regole sull’equo compenso e sanzioni disciplinari per gli avvocati.

Redazione 06/02/26
Scarica PDF Stampa Allegati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2026) del comunicato relativo alla delibera n. 959 del Consiglio nazionale forense, entrano ufficialmente in vigore le modifiche all’articolo 25-bis del Codice deontologico forense. L’intervento si inserisce nel solco della legge n. 49/2023 sull’equo compenso e mira a rafforzare la tutela della dignità professionale dell’avvocato, chiarendo ambiti applicativi, obblighi informativi e conseguenze disciplinari in caso di violazione. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

Scarica il testo in Gazzetta in PDF

equo-compenso.pdf 2 MB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. Il contesto normativo di riferimento


La legge n. 49 del 2023 ha introdotto una disciplina organica in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, con l’obiettivo di contrastare pratiche contrattuali squilibrate, soprattutto nei rapporti con soggetti economicamente forti. Il Codice deontologico forense recepisce tali principi, traducendoli in regole di comportamento vincolanti per l’avvocato e collegandoli a specifiche sanzioni disciplinari. La modifica dell’art. 25-bis rappresenta quindi un passaggio essenziale per rendere effettiva la normativa primaria. All’equo compenso dell’avvocato è dedicato l’e-book “L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf”

EBOOK

L’equo compenso dell’Avvocato – eBook in pdf

Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

Alessio Antonelli | Maggioli Editore 2023

11.90 €

Scopri di più

2. Il divieto di compensi non equi


Il nuovo comma 1 dell’articolo 25-bis stabilisce che l’avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta. Il compenso deve essere determinato applicando i parametri forensi vigenti, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 del codice civile. La disposizione chiarisce che il divieto riguarda specifiche categorie di committenti, individuate in ragione della loro forza contrattuale.

3. I soggetti interessati dalla disciplina


La norma individua tre principali categorie di destinatari. In primo luogo, le imprese bancarie e assicurative, comprese le società controllate e le mandatarie. In secondo luogo, le imprese che, nell’anno precedente al conferimento dell’incarico, abbiano occupato più di cinquanta lavoratori o abbiano realizzato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro. Infine, la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal d.lgs. n. 175/2016, con l’esclusione delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.

Potrebbero interessarti anche:

4. L’obbligo di informazione scritta


Il comma 2 introduce un obbligo specifico a carico dell’avvocato nei casi in cui la convenzione o il contratto siano predisposti esclusivamente dal professionista. In tali ipotesi, l’avvocato deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia di equo compenso. Si tratta di un obbligo di trasparenza che rafforza la consapevolezza del cliente e tutela entrambe le parti del rapporto.

5. Ambito di esclusione della norma


Il comma 3 chiarisce che il divieto di pattuire compensi non equi e il correlato obbligo informativo non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli espressamente indicati nel comma 1. Rimane quindi ferma la libertà negoziale dell’avvocato nei rapporti con clienti che non rientrano nelle categorie considerate economicamente più forti, nel rispetto dei principi generali di correttezza e decoro professionale.

6. Le sanzioni disciplinari previste


Particolarmente rilevante è la previsione delle sanzioni disciplinari. La violazione del divieto di pattuire un compenso non equo comporta l’applicazione della sanzione della censura, mentre la violazione dell’obbligo di informazione scritta determina l’irrogazione dell’avvertimento. Il Codice deontologico rafforza così il collegamento tra rispetto dell’equo compenso e responsabilità disciplinare, rendendo più incisivo il sistema di tutela.

Ti interessano questi contenuti?


Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

Iscriviti alla newsletter

Si è verificato un errore durante la tua richiesta.

Scegli quale newsletter vuoi ricevere

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.

Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.

Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.

Iscriviti

Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento

Leggi anche
Professione
Responsabilità del notaio e ipoteca: quando non risponde dei danni

La Cassazione chiarisce quando il notaio non risponde se il venditore dichiara falsamente l’estinzio…

Redazione 05/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
diritto europeo e internazionale
Professione
ADR post-ODR: cosa cambia per professionisti e organismi nella direttiva UE

Dopo la fine dell’ODR, la direttiva (UE) 2025/2647 rafforza l’ADR: nuove regole procedurali, obbligh…

Lorena Papini 03/02/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
PIAO 2026-2028 Giustizia: stabilizzazione di 9.368 precari PNRR

Approvato il PIAO 2026-2028 del Ministero della Giustizia: previste 9.368 stabilizzazioni PNRR e nuo…

Lorena Papini 29/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;
Professione
Praticanti avvocati e disciplina: limiti del CDD secondo il CNF

Sentenza CNF 174/2025: il CDD è competente a giudicare i praticanti non abilitati, ma non può dispor…

Redazione 28/01/26
background-color: #fb580a; display: inline-block; margin-right: 10px; width: 22px; height: 22px; cursor: pointer; font-weight: bold; color: #fff; border-radius: 32px;