Che cos’è la COMPLIANCE – Corso di Alta Formazione

Le imprese operano in ambienti sempre più complessi, dove il sistema di leggi e regolamenti è in continua evoluzione. Connessa a questa complessità è la maggiore esposizione ad un rischio di non conformità i cui effetti oltre che portare a sanzioni amministrative o penali, possono avere anche ripercussioni sull’immagine e sulla reputazione dell’organizzazione nonché sul mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali.

In questa ottica è sempre più importante una corretta gestione della compliance aziendale, che operando in maniera integrata, può aiutare l’organizzazione aziendale a prevenire i rischi evitando le sanzioni e al contempo creando valore per la società.

Il corso organizzato nella sede della European School of Economics di Roma che dirigo mira ad offrire, in maniera approfondita e con un taglio pratico, una formazione sulle varie aree in cui si trova ad operare la funzione compliance quali: la corporate governance e il sistema di controllo interno, i modelli di organizzazione e controllo D. Lgs. 231/01, dall’antiriciclaggio alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla privacy. Obiettivo del corso è inoltre quello di fornire ai professionisti e agli esperti del settore una formazione completa prevendo anche specifici moduli sulla compliance volontaria come il rating di legalità, i programmi di compliance antitrust e l’adempimento collaborativo in materia di tasse e tributi nonché ad un modulo sulla comunicazione dei piani di compliance.

