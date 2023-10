Cessione del contratto condizionato e l’aspettativa giuridica

1. Condizione sospensiva e risolutiva: ratio e differenze



L’art. 1325 c.c. disciplina i requisiti del contratto delineando quelli che sono i c.d. elementi essenziali dello stesso, accordo, causa, oggetto e forma ad substantiam ex art. 1350 c.c.. Ne consegue che un contratto per potere essere valido, a pena di nullità, necessita di tali elementi strutturali (costituzione del vincolo giuridico ex art. 1372 c.c.).

Gli elementi essenziali del contratto si contrappongono ai c.d. elementi accidentali dello stesso (condizione, termine e modo) i quali, sebbene non necessari per la sua validità (a meno che non si tratti di un elemento previsto come necessario dalla legge), nel momento in cui vengono previsti dalle parti (autonomia negoziale) assumono rilevanza giuridica incidendo sugli effetti contrattuali finali (costituire, regolare ed estinguere ex art. 1321 c.c.). Un contratto sottoposto a condizione, dunque, può dirsi valido e perfetto ma non ancora efficace nel caso di condizione sospensiva mentre, si considera valido ed efficace quando lo stesso è sottoposto a condizione risolutiva. Il fatto che gli elementi accidentali, secondo l’opinione maggioritaria, non attengono al piano della validità, non si traduce nella mancanza di un giudizio di validità degli stessi. Infatti, con riferimento alla condizione, non sono ammesse condizioni illecite o in frode alla legge, in quanto l’ordinamento non potrebbe mai accettare un simile contrasto, e condizioni impossibili. In caso di condizione impossibile si ritiene nullo il contratto solo nel caso in cui è sottoposto a condizione sospensiva poiché verrebbe meno la funzione stessa del contratto condizionato non potendo, di fatto, svolgere alcun ruolo la condizone apposta. Nel caso di condizione risolutiva, invece, questa si ha per non apposta in coerenza con il principio di conservazione del contratto.

Nello specifico, la condizione ex art. 1353 c.c. è un elemento accidentale del contratto con le quali le parti subordinano la produzione degli effetti del contratto stipulato (condizione sospensiva) o la risoluzione dello stesso (condizione risolutiva) al verificarsi di un evento futuro e incerto che può consistere in un fatto naturale o dipendente dalla volontà di terzi (condizione casuale) o nella volontà di una delle parti o di entrambe (condizione potestativa) o mista. Ne consegue che la condizione non attenga al giudizio sulla validità del contratto, che può infatti dirsi perfetto ma, al piano degli effetti dello stesso. Nel caso della condizione sospensiva, le parti subordinano la produzione degli effetti del contratto stipulato al verificarsi di un evento futuro e incerto mentre, nel caso della condizione risolutiva al verificarsi dell’evento futuro e incerto gli effetti del contratto si considerano tamquam non esset. E’ bene precisare che non possono essere addotti come condizione gli elementi essenziali del contratto poiché in tal caso, il contratto non potrebbe dirsi perfetto spostando il focus del giudizio sulla validità dello stesso ed essendo la condizione accidentale al contratto ques’ultima non potrebbe spiegare alcun effetto.

La più importante differenza tra condizione sospensiva e risolutiva risiede nella titolarità del diritto dedotto nel contratto. Mentra nel caso della condizione risolutiva, la parte risulta titolare del diritto alla conclusione del contratto, nel caso della condizione sospensiva non vi è ancora il requisito per la configurazione della titolarità ma, la parte che ha interesse all’avveramento della condizione può disporre del diritto esercitando i c.d. poteri conservativi ex artt. 1356 c.c., 1361 c.c.. In tal senso si richiamano il principio di buona fede e il dovere di correttezza a cui entrambe le parti sono soggette ex artt. 1358 e 1375 c.c. in combinato al rispetto dei requisiti propri della condizione la quale, deve consistere in un evento futuro e incerto (non presente e non conoscibile dalle parti al momento della conclusione del contratto). A fortiori, per espressa previsione di legge ex art. 1355 c.c. si considera nulla la condizione meramente potestativa, che dipende cioè dalla mera volontà di una parte di liberarsi del contratto senza alcun apprezzabile interesse ricollegabile al contratto stesso, in quanto viene escluso a monte, dalla legge, il requisito dell’affidabilità. Bisogna però distinguere l’affidabilità intesa come requisito della condizione e che si traduce, appunto, nel divieto di apporre condizioni meramente potestative, dalla buona fede oggettiva e dal dovere di correttezza che, invece, rilevano sul piano del comportamento delle parti. In quest’ultimo caso, le parti, hanno il dovere di comportarsi secondo correttezza preservando le ragioni di ognuna. Inoltre, la parte che la disponibilità del bene deve attivarsi positivamente affinchè questo venga preservato a tutela dell’aspettativa della controparte (legittimo affidamento). Ne consegue, ad esempio, il divieto di tenere comportamenti, dolosi o colposi, che vadano a impedire l’avveramento della condizione, riferibile a ragion veduta, alla parte che ha interesse al non avveramento della stessa o a causarne l’avveramento avendo l’interesse opposto [1]. In tal caso l’ordinamento risponde, la dove possibile e nel caso della condizione sospensiva, con la finzione dell’avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. intesa come sanzione alla violazione dell’obbligo di buona fede o la dove non possibile o nel caso della condizione risolutiva esperendo il rimedio caducatorio della risoluzione e/o con il risarcimento del danno (interesse negativo ex artt. 1337 e 1338 c.c.).

La ratio sottesa a tali rimedi risiede nella lesione della posizione giuridica c.d. di aspettativa. In altre parole, sebbene un contratto sottoposto a condizione sospensiva non possa produrre alcun effetto fino all’avveramento della condizione, la funzione assegnata dalle parti al contratto concluso sotto condizione comunque valido assume rilevanza giuridica in relazione al periodo di pendenza connesso ad un certo risultato. Ne consegue che, ogni comportamento di una parte a danno dell’altra che si ponga in contrasto con la funzione del contratto condizionato stipulato configura una fattispecie di inadempimento attuale e immediatamente rilevante, consistente nella violazione dell’obbligo di tenere un conmportamento improntato alla buona defe oggettiva e alla correttezza, e genera un intervento solutorio o risarcitorio.



