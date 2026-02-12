La CEDU condanna l’Italia nel caso Florio e Bassignana per il “doppio prelievo” derivante dal cumulo tra confisca penale e risarcimento per danno erariale, applicati senza una verifica concreta della proporzionalità. Un meccanismo che, secondo Strasburgo, impone un onere eccessivo e viola il diritto di proprietà. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon

1. La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo

Con la sentenza resa nel caso Florio e Bassignana c. Italia (ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che tutela il diritto al rispetto dei beni. Al centro della controversia vi era il cumulo tra la confisca disposta in sede penale e la condanna al risarcimento del danno pronunciata dalla Corte dei conti per i medesimi fatti illeciti.

Secondo i giudici di Strasburgo, la Convenzione non vieta in astratto la combinazione di una misura punitiva e di una misura riparatoria. Tuttavia, nel caso concreto, l'effetto congiunto dei due provvedimenti ha imposto ai ricorrenti un onere eccessivo e sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I fatti: il caso Florio

Il primo ricorso riguardava Mario Emanuele Florio, Monica Florio e Salvatore Florio, coinvolti in un sistema illecito tra il 1997 e il 2005 relativo a consulenze contabili ritenute ingiustificate presso un ufficio di procura. Condannati in sede penale per associazione a delinquere, corruzione e frode, i ricorrenti erano stati destinatari anche della confisca dei proventi dei reati.

Parallelamente, la Corte dei conti del Piemonte aveva avviato un giudizio per danno erariale, concludendo nel 2012 per la condanna al risarcimento in favore del Ministero della Giustizia, quantificato in misura equivalente alle somme percepite. In appello, la Corte dei conti aveva escluso che gli importi già confiscati potessero essere detratti dalle somme dovute a titolo risarcitorio, sostenendo la diversa natura delle due misure: punitiva la prima, compensativa la seconda.

3. Il caso Bassignana

Analoga la vicenda di Luigi Bassignana, ex funzionario pubblico della Valle d’Aosta, condannato per corruzione nell’ambito dell’assegnazione di appalti per lavori di ricostruzione post-alluvione. Anche in questo caso, alla condanna penale con confisca dei proventi si era affiancato un giudizio contabile per danno erariale.

La Corte dei conti aveva ritenuto che il danno patrimoniale subito dall’amministrazione fosse pari alle tangenti incassate, sul presupposto che le imprese avessero riversato il costo illecito sull’ente pubblico attraverso l’aumento dei prezzi. Anche qui, la richiesta di detrarre le somme già confiscate era stata respinta, ribadendo la diversità strutturale tra confisca e risarcimento.



4. La valutazione della Corte di Strasburgo

La Corte europea ha riconosciuto che le decisioni della Corte dei conti avevano una base legale e perseguivano un obiettivo di interesse generale, ossia la riparazione del danno arrecato alla pubblica amministrazione. Tuttavia, il punto centrale riguardava la proporzionalità dell’ingerenza nel diritto di proprietà.

La confisca, secondo la giurisprudenza applicabile all’epoca dei fatti, non aveva soltanto una funzione punitiva, ma anche ripristinatoria: mirava a riportare la situazione patrimoniale allo stato precedente alla commissione del reato, privando gli autori dei proventi illeciti. Il cumulo integrale con il risarcimento ha determinato, di fatto, un esborso complessivo superiore al danno subito dall’amministrazione.

In tal modo, i ricorrenti si sono trovati in una situazione economica peggiore rispetto a quella antecedente ai reati, subendo un “doppio pagamento”. La Corte ha ritenuto che le autorità nazionali avrebbero dovuto valutare l’effetto combinato delle due misure e verificare se gli obiettivi repressivi e riparatori potessero essere raggiunti con strumenti meno gravosi.

5. Il nodo della proporzionalità

Un ulteriore profilo critico evidenziato dalla Corte riguarda la mancanza di coordinamento tra giurisdizione penale e contabile. I giudici penali avevano in passato scoraggiato il cumulo integrale tra confisca e risarcimento, mentre la Corte dei conti aveva adottato un orientamento più rigido.

Ne è derivato un effetto paradossale: l’ammontare complessivo dovuto dipendeva dall’ordine di definizione dei procedimenti. Se la Corte dei conti interveniva per ultima, come nei casi in esame, l’importo confiscato non veniva scomputato, determinando un aggravio complessivo.

Per Strasburgo, l’assenza di un esame concreto della proporzionalità e la mancata considerazione di soluzioni alternative meno restrittive hanno integrato una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

6. Le conseguenze della sentenza

A titolo di equa soddisfazione, la Corte ha condannato l’Italia al pagamento di somme a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alle spese legali.

La pronuncia assume rilievo sistemico, poiché richiama le autorità nazionali alla necessità di un bilanciamento effettivo tra esigenze punitive e finalità riparatorie, evitando duplicazioni sanzionatorie che si traducano in un sacrificio eccessivo del diritto di proprietà.

