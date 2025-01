Cassa integrazione Covid: chiarimenti sui conguagli e i termini

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1406/2025 del 21 gennaio 2025, ha fatto luce sui termini di decadenza per i conguagli relativi alla cassa integrazione nel periodo Covid, definendo principi fondamentali per il sistema di compensazione tra aziende e INPS.

2. Principi stabiliti dalla Cassazione



La Corte ha stabilito tre punti:

Il conguaglio opera come compensazione automatica tra debiti e crediti senza necessità di richieste o autorizzazioni specifiche dell’INPS.

La decadenza è evitata se il conguaglio avviene entro il 16 del mese successivo alla scadenza del semestre dalla fine della concessione CIG.

Eventuali errori nei conguagli, purché effettuati tempestivamente, non invalidano il meccanismo. Errori che causano differenze contributive sono considerati adempimenti parziali e non compromettono il diritto al conguaglio.

Secondo la sentenza, i flussi Uniemens sono dichiarazioni successive al conguaglio e servono esclusivamente per controlli ex post da parte dell’INPS. Eventuali irregolarità formali nei flussi non compromettono il diritto al conguaglio, garantendo maggiore protezione alle aziende.