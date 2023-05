Cassa Forense: polizza salute fino al 31 maggio

La polizza salute collettiva di base, stipulata da Cassa Forense con Unisalute S.p.A, Reale Mutua Assicurazioni, e Poste Assicura S.p.A., è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti alla Cassa. Essa può essere estesa a tutti i familiari conviventi, fino al limite di 80 anni di età, pagando un premio annuo per ogni aggiunta:

2. Il Piano Sanitario Integrativo



È stata inoltre mantenuta, per chi abbia aderito al piano base, la facoltà di aderire ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, con lo stesso limite di età a 80 anni.

Tale garanzia opera:

Per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto

Ricovero in regime di day-hospital

Intervento chirurgico ambulatoriale

Prestazioni di alta diagnostica

Visite specialistiche

Accertamenti diagnostici

Potrebbero interessarti anche: