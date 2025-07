Carta d’imbarco: fine dell’obbligo di esibire la carta d’identità per voli nazionali e Schengen

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha inserito una modifica negli iter di imbarco per i voli nazionali italiani e quelli diretti verso i Paesi dell’area Schengen: dal 10 luglio 2025, al momento dell’imbarco, è sufficiente esibire la sola carta d’imbarco, senza l’obbligo di mostrare la carta d’identità o il passaporto. La novità rappresenta uno step ulteriore in direzione semplificazione dei viaggi aerei in Italia e in Europa, limitando gli oneri burocratici senza sacrificare la sicurezza. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

1. Strutturazione dopo la sperimentazione della carta d’imbarco

L’innovazione, già testata con successo su alcune rotte pilota, quale il volo Ryanair Bergamo-Minorca del 6 luglio 2025, è stata ufficialmente ampliata all’intero territorio nazionale dopo l’ok del Viminale. L’ENAC ha definito la misura come una “modifica del programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile” che punta a semplificare e accelerare gli iter di imbarco, limitando i tempi di attesa e la burocrazia, ma senza pregiudicare la sicurezza dei voli. Come approfondimento, consigliamo il volume Il danno da vacanza rovinata -La guida al risarcimento

2. Aspetti giuridici e sicurezza

Fino al 9 luglio il vettore aereo risultava responsabile di verificare la “concordanza” tra il nominativo riportato sulla carta d’imbarco e quello sul documento d’identità del passeggero, con un riscontro de visu dell’identità del viaggiatore al gate. Tramite la nuova procedura la verifica non è più obbligatoria per i voli nazionali e Schengen. ENAC rassicura che la sicurezza non verrà compromessa, in quanto risulta assicurata dalle misure di screening previste dalla disciplina europea vigente, che includono check capillari prima dell’accesso al gate. Il presidente ENAC ha rimarcato che la sicurezza degli scali e dei voli si basa su “filtri visibili e invisibili” e che la rimozione di questo controllo specifico al momento dell’imbarco non riduce il livello di sicurezza globale, al contempo consentendo una maggiore efficienza e rapidità nelle procedure.

3. Limiti e casi particolari

Nonostante al gate non risulta più necessario esporre il documento d’identità, i passeggeri devono in ogni modo portarlo con sé per eventuali controlli a campione, per il check-in in aeroporto, come anche per i voli verso destinazioni extra-Schengen, dove le regole possono variare in base alle normative degli altri Paesi. A ciò si aggiunga che non tutti gli Stati dell’area Schengen hanno adottato questa medesima disposizione. Pertanto, lato passeggero è prudente riscontrare le specifiche regole dello Stato di destinazione.

