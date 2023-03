Capacità di reinserimento delle vittime di estorsione e di usura

Tra gli adempimenti procedurali più delicati e complessi, nell’istruttoria relativa alle istanze di accesso al Fondo di rotazione – per la concessione dei benefici economici previsti dalle leggi n.108/1996 e n.44/1999, a favore delle vittime di estorsione e di usura – vi sono indubbiamente quelli riguardanti la sussistenza o meno di condizioni ostative . In proposito, la verifica istruttoria espletata nell’ambito del procedimento amministrativo è diretta ad accertare gli elementi di pregiudizio che emergano nei confronti degli istanti, sia in sede di concessione sia, successivamente, in sede di riesame ai fini dell’eventuale revoca dei benefici economici concessi. L’art. 14, comma 5, della legge n. 108/96 prevede che “ La domanda di concessione del mutuo….deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale”. L’art.15, commi 2 e 3, della legge n.44/1999 prevede l’onere, per il beneficiario dell’elargizione, di dimostrare il corretto reimpiego delle somme ottenute in attività economica di tipo imprenditoriale. In entrambi i casi, a tali previsioni necessariamente corrisponde il dovere dell’Amministrazione di disporre, anche in via preventiva, specifici accertamenti al riguardo, che possono concludersi con una valutazione di non meritevolezza proprio in relazione alla concreta possibilità per la vittima di utilizzare l’importo ottenuto in maniera proficua, riprendendo l’attività economica. Quanto sopra in considerazione, peraltro, della discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione, anche dalla Giurisprudenza amministrativa, sulla valutazione della capacità di reinserimento nell’economia legale. Si richiama, al riguardo, una significativa pronuncia del Consiglio di Stato – Sezione Sesta – n.1025/07, depositata il 3 marzo 2007, quindi antecedente alla riforma introdotta dalla legge n. 3 /2012 – che ha poi espressamente disciplinato ipotesi di sospensione – nella quale si afferma che l’Amministrazione, nell’adottare un provvedimento di sospensione del procedimento amministrativo, aveva utilizzato “il generale potere cautelare di sospensione dell’efficacia dei propri provvedimenti (bloccando temporaneamente il corso del procedimento amministrativo) per assicurare la corretta gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura….. La domanda risarcitoria azionata (relativa all’anticipazione) doveva, invece, essere disattesa per l’evidente impossibilità, allo stato…..di valutare (con giudizio prognostico) la spettanza alla parte ricorrente del bene finale della vita relativo all’azionato interesse legittimo.” La giurisprudenza ha da tempo affermato che, accanto alle ipotesi tassative che precludono in radice (per mancanza dei requisiti soggettivi contemplati dalla legge) la concessione del mutuo, il quinto comma dell’art.14 della legge 108/1996 conferisce al Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e al Comitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura il potere discrezionale di adottare un provvedimento di diniego del mutuo nell’ipotesi in cui l’istanza sia corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che( alla luce dei necessari propedeutici accertamenti istruttori) non risulti realmente rispondente alla dichiarata finalità di reinserimento nell’economia legale (TAR Puglia – Sentenza n. 3606/05 – 22 giugno 2005). Potrebbero interessarti anche:

Il mancato raggiungimento della finalità di ripresa dell’attività economica nel circuito legale è stato, dunque, considerato legittimo motivo di revoca del mutuo ai sensi dell’art.14, comma 9 lett. b), della legge n.108/96, del mutuo già erogato. Per realizzare tale finalità la legge, data la presumibile situazione economica delle vittime, non richiede, ovviamente, forme di garanzia patrimoniale, ma subordina la concessione ad altre forme di garanzia, basate sulla prevedibile vitalità della loro attività economica che possa far ritenere possibile, in base a concreti riscontri, tale reinserimento nell’economia legale, con conseguente restituzione del mutuo. Pertanto, quando il raggiungimento di tale finalità non appare possibile, l’erogazione del mutuo deve ritenersi illegittima per violazione della norma citata, ad esempio, nell’ipotesi in cui la pesante posizione debitoria dell’interessato lo graverebbe di ulteriori debiti, per cui difficilmente sarebbe in grado di restituire la somma eventualmente concessa con il mutuo (in tal senso TAR del Lazio – Sentenza 495/2005 – 21 gennaio 2005). Va ricordato, al riguardo, che proprio la citata legge n. 3/2012 ha previsto ulteriori condizioni ostative, in particolare per il soggetto dichiarato fallito, che risulti condannato per delitti contro il patrimonio o anche solo “indagato o imputato per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio (…) In tale ultimo caso la concessione dell’elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all’esito dei relativi procedimenti”. Con specifico riferimento alla concessione dell’elargizione, ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, della legge n.44/1999, introdotto dalla legge n.3/2012, la sentenza di condanna in primo grado per uno dei citati reati costituisce motivo ostativo, in base al principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, non richiedendo espressamente la citata norma la definitività della condanna. Infatti, laddove il legislatore ha ritenuto di distinguere gli effetti della condanna di primo grado da quelli della condanna definitiva, lo ha esplicitato come, ad esempio, all’art. 14, comma 2 bis, della legge n. 108/1996, introdotto dalla legge n.3/2012, che prevede la possibilità di accedere al mutuo anche ai soggetti dichiarati falliti, purché non condannati in via definitiva per i reati previsti dagli artt. 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l’economia pubblica, l’industria e il commercio. E’ anche comprensibile la ratio giustificatrice della distinzione ai danni del soggetto che aspira all’elargizione rispetto a quello che aspira al mutuo. La ragione di tale difformità di trattamento è da individuare nella diversa natura dei due benefici; per le sole provvidenze a favore delle vittime di usura vige l’obbligo di restituzione, non previsto per i benefici a favore delle vittime di estorsione, per i quali ultimi la disposizione è pertanto improntata a maggior rigore. Tuttavia, resta fermo, sia per il mutuo che per l’elargizione, il vincolo di destinazione delle somme ottenute dai beneficiari, espressamente previsto, per le vittime di estorsione, dall’art.15 della legge n.44/1999, che, al successivo art. 16, comma 1 lett. a), stabilisce che “la concessione dell’elargizione è revocat a: a) se l’interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte” in attività economiche di tipo imprenditoriale.

3. Incidenza dell’interdittiva antimafia in sede di rivalutazione della posizione soggettiva del beneficiario