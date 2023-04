Nel calcolo dell’usura va escluso il cumulo di interessi corrispettivi

Successo della banca: nel calcolo dell’usurarietà va escluso il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e commissione di estinzione anticipata; l’ammortamento alla francese non è indeterminato e non vi è anatocismo, né interesse composto; la clausola floor è legittima.

Tribunale Pordenone – Sentenza n. 118 del 06-02-2023 Sentenza-118-del-06.02.2023-Trib.-Pordenone.pdf 1.015 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il fatto Il Tribunale di Pordenone, in data 6.2.2023 ha emesso la sentenza n.118, in un giudizio di cognizione ordinaria di restituzione degli indebiti relativi ad un contratto di mutuo fondiario del 1.10.2004 in cui venivano sollevate le importanti contestazioni circa:

· Interessi usurari

· Nullità del contratto di mutuo con ammortamento alla francese per indeterminatezza

· Anatocismo ed interesse composto nel mutuo alla francese

· Illegittimità della clausola floor

La Banca, difesa congiuntamente dall’Avv. Roberto Casucci (Studio Legale Associato Casucci Bortolussi) e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana Mascellaro di SMF (Studio Mascellaro Fanelli), ha ottenuto un importante riconoscimento per l’intero ceto bancario.

Potrebbero interessarti anche: L’anatocismo rende il rapporto bancario usurario

Rapporto conto corrente: inesistenza usurarietà sopravvenuta

2. Nel calcolo della usurarietà è escluso il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e della commissione per l’estinzione anticipata Il Tribunale di Pordenone evocando le sentenze nn.26286/2019, n.31615/2021, n.7352/2022 della Suprema Corte, ha statuito che è contraria al quadro giurisprudenziale più recente, la tesi che includerebbe nel calcolo del tasso soglia gli interessi corrispettivi, moratori e la commissione di estinzione anticipata.

Precisa, inoltre il Magistrato che tali elementi sono eterogenei ed alternativi tra di loro sia per natura, che per funzione.



3. L’ammortamento alla francese non è indeterminato Il Tribunale friulano ha stabilito che è infondata l’eccezione di indeterminatezza di un piano di ammortamento alla francese giacché impedirebbe di percepire il costo effettivo del finanziamento.

Puntualizza il Magistrato che dal momento che il contratto ed il piano di ammortamento ad esso accluso indicano l’importo mutuato, il numero complessivo delle rate, la loro scadenza, l’importo di ogni singola rata con specificazione della quota capitale e della quota interessi, la durata, il tasso praticato ed il debito residuo, la società mutuataria non solo era in grado di comprendere, ma anche di verificare l’importo degli interessi dovuti all’atto della stipula.

Pertanto, ne discende che in un contratto avente simili caratteristiche, al mutuatario non è impedito di venire a conoscenza del costo effettivo del finanziamento.

4. Nell’ammortamento alla francese non vi è né anatocismo, né interesse composto Il Tribunale di Pordenone ha chiarito che non vi è alcun fenomeno anatocistico nel piano di ammortamento alla francese, evidenziando peraltro che tale clausola è stata prevista ed esplicitamente accettata dalla società mutuataria, nel caso di specie.

Puntualizzando, il Magistrato ha precisato che è da escludere che possa esservi interesse anatocistico se per le singole rate, gli interessi contrattuali sono calcolati sul solo capitale residuo al netto delle rate già scadute, in quanto alla scadenza di ogni rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma rappresentano semplicemente la quota interessi di cui è composta la rata.

Continua l’autorevole Magistrato evidenziando che non può sussistere un interesse composto per il “solo rilievo fattuale” che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all’italiana.

5. La clausola floor è legittima Il Tribunale respinge l’eccezione dello squilibrio sinallagmatico che sarebbe determinato dalla clausola floor contenuta in contratto, stabilendo che la clausola floor persegue un interesse legittimo di dare garanzia all’istituto mutuante di una remunerazione, una ricompensa prestabilita per il servizio offerto.

>>>Per approfondire<<<

L’opera offre un approccio operativo sul modo di affrontare le questioni attinenti alle procedure bancarie, spesso condannate dalla giurisprudenza, a danno dell’ignaro utente, analizzando tutta l’evoluzione del rapporto bancario: il CONTRATTO DI APERTURA DI CONTO CORRENTE BANCARIO e, in particolare, la contestazione del saldo debitore su conto corrente, la minaccia di ingiuste azioni legali ed estorsioni, la determinatezza o determinabilità del TASSO D’INTERESSE anche ultralegale e la procedura per richiedere la restituzione dei pagamenti ingiusti.