Bando CNR per 138 collaboratori amministrativi: le prove e la preparazione

È stato pubblicato sul sito istituzionale del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) il bando del nuovo Concorso CNR 2023 per il reclutamento di 138 unità di personale a tempo pieno e indeterminato con profilo di Collaboratore di Amministrazione VII livello professionale. Il nuovo concorso è aperto ai diplomati. Per la preparazione si consiglia il volume: Concorso CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – 138 Collaboratori di amministrazione

Sarà possibile concorrere per un solo ambito territoriale dei 21 proposti . La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via telematica , utilizzando la piattaforma a disposizione sul portale unico del reclutamento ( https://www.inpa.gov.it ) o nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it , entro le ore 18 dell’11 settembre 2023. Per la partecipazione è necessario versare l’ importo di 10 euro , a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA.

3. Le prove d’esame



Le prove d’esame saranno due, una scritta ed una orale.

La prova scritta consisterà in un test, composto da quesiti a risposta multipla diretto a verificare la conoscenza e competenza nelle materie d’esame. Il giorno, il luogo e l’orario di convocazione della prova scritta sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.

La prova orale verterà su materie d’indirizzo, sulla verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, anche attraverso l’utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, sulle capacità logico-tecniche e comportamentali, nonché per i cittadini stranieri della adeguata conoscenza della lingua italiana. Anche in questo caso la prova si intenderà superata con un punteggio non inferiore a 21/30.

Entro trenta giorni dall’ultima sessione delle prove orali, e solo per i candidati che abbiano superato anche tale prova, ci sarà la valutazione dei titoli. Verrà attribuito un massimo di 10 punti così suddivisi:

Titoli culturali e di formazione – max 5 punti

Esperienze lavorative pregresse – max 5 punti

