Bandi di concorso 2024 della Cassa Forense

La Cassa Forense ha annunciato la pubblicazione delle domande di partecipazione per diversi bandi di concorso per l’anno 2024. Questi bandi mirano a sostenere orfani, studenti universitari e anziani con specifiche necessità. Ecco un riepilogo dei bandi disponibili e delle relative scadenze.

Questo bando è destinato all’assegnazione di borse di studio per orfani e titolari di pensione di reversibilità o indiretta. Le domande devono essere inviate esclusivamente tramite la procedura online entro il 2 dicembre 2024. Il bando rientra nelle prestazioni a sostegno della famiglia, in conformità con l’articolo 10, lettera b del Regolamento dell’Assistenza.

Rivolto agli studenti universitari figli di iscritti alla Cassa forense, questo bando prevede l’invio delle domande esclusivamente tramite la procedura online entro il 2 dicembre 2024. Anche questo bando supporta le famiglie, come stabilito dall’articolo 10, lettera c del Regolamento dell’Assistenza.

3. Bando n. 4/2024: contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani



Il bando offre contributi per le spese di ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti. Le domande devono essere inviate tramite raccomandata A/R o PEC entro il 20 gennaio 2025. Questa iniziativa è parte delle prestazioni a sostegno della salute, come specificato nell’articolo 7, lettera c del Regolamento dell’Assistenza.