Banche e responsabilità per phishing: come ci si difende?

1. La vicenda



La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7217/2023 ha stabilito un importante principio in materia di phishing e truffe online ai danni dei correntisti: se un cliente di una banca cade vittima di truffe online e fornisce informazioni personali quali il proprio user-ID o la password per accedere al proprio home banking, e la banca ha adottato tutte le misure di sicurezza efficaci per impedire che ciò accada, la responsabilità resta in capo al correntista e non può essere fatta ricadere sull’Istituto di Credito.

Così è stato deciso in una pronuncia destinata a fare da scudo alle banche e da filtro per le cause di tutti i correntisti che cadono incautamente vittima di phishing, un fenomeno che ormai dilaga a macchia d’olio. I fatti si sono verificati a Palermo, dove il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda di risarcimento di un cliente che aveva inopinatamente effettuato un bonifico online, che invece si era rivelato essere una truffa. Secondo il Giudice la banca non aveva attivato le misure di sicurezza adeguate e pertanto meritava la condanna al risarcimento del malcapitato. Non così l’ha pensata la Corte d’Appello di Palermo, che ha ribaltato la sentenza, con un orientamento che è stato successivamente confermato dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso del correntista per la cassazione della sentenza di secondo grado.

La Cassazione ha escluso la responsabilità dell’intermediario per il bonifico effettuato da un terzo, che con l’inganno si era impadronito dei codici di accesso all’home banking del ricorrente, richiamando in toto le argomentazioni poste dalla Corte d’Appello.

Il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità è dunque che se vengono adottate tutte le misure di sicurezza tecniche per la sicurezza delle operazioni online, l’Istituto non può essere ritenuto responsabile, se sono i clienti stessi a fornire a terzi le proprie credenziali.

Un principio che, a ben guardare, non dovrebbe fare scalpore più di tanto, perché si sposa perfettamente con l’approccio basato sul rischio e con il sistema di accountability richiesto dal Reg. UE 679/2016 per la protezione dei dati personali e per la sicurezza informatica.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la sicurezza dei servizi online era garantita da sistemi informati certificati da enti appositi, secondo rigorosi standard internazionali, non essendo nemmeno il personale in grado di conoscere i codici di accesso dell’utente. Solo il cliente, dunque, poteva aver fornito ai truffatori informatici le proprie credenziali di accesso, in violazione di tutte le regole di prudenza e accortezza che ci si potrebbe aspettare dall’utente medio, anche non esperto di sistemi di sicurezza informatica. Con riferimento all’onere probatorio, la Corte di Cassazione ha deciso che l’intermediario non era tenuto a provare che l’addebito fosse stato approvato dai correntisti, in quanto dalle «caratteristiche di sicurezza proprie del sistema informatico (dell’intermediario) per l’esecuzione di operazioni bancarie per via telematica, vi era la prova, derivata da presunzioni, che tali username, pin e password, che i ricorrenti affermavano di non avere utilizzato per impartire tale ordine, vennero utilizzati da un terzo, previa loro illecita captazione».

Non solo, ma la Banca in questione (come peraltro ormai fanno tutte le banche) aveva messo in guardia i clienti, attraverso comunicazioni istituzionali e sul proprio sito internet volte a mettere in guardia su possibili truffe ed avvertendo che mai, sotto alcuna circostanza, il personale della banca avrebbe chiesto loro i codici di accesso e che pertanto, in caso di una richiesta di questo tipo, i clienti avrebbero dovuto diffidare e non darle corso. I clienti sono avvertiti dalla banca di essere i soli e diretti responsabili della custodia dei propri identificativi, tanto che se li perdono, nessuno all’interno dell’Istituto può recuperarli e la procedura prevede una nuova attivazione. Per queste ragioni l’acquisizione fraudolenta delle credenziali non basta ad escludere la condotta colposa dei danneggiati.

Dopo questa sentenza, la lotta al fenomeno del phishing dovrebbe diventare ancora più serrata, perché chiunque ne rimanga vittima e venga colpito finanziariamente, dovrà ritenersi unico responsabile se non ha adottato un comportamento attento e diligente.

Vediamo quindi brevemente che cos’è il phishing e quali sono i modi più semplici, ma più efficaci per contrastarlo.