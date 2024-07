Azioni a tutela del possesso -Scheda di Diritto

Urgenza : Le azioni possessorie hanno un carattere urgente e devono essere trattate con procedura sommaria, secondo quanto disposto dagli articoli 669-bis e seguenti del Codice di Procedura Civile. Tutela provvisoria : Il giudice può emettere provvedimenti provvisori a tutela del possesso, in attesa del giudizio definitivo. Autonomia : Le azioni possessorie sono indipendenti dalle azioni petitorie, ovvero dalle azioni volte a stabilire la proprietà della cosa. Il giudizio possessorio non decide sulla proprietà, ma solo sul possesso.

3. Differenze tra possesso e detenzione



È importante distinguere il possesso dalla detenzione. La detenzione si verifica quando una persona ha il controllo di una cosa non come proprietario, ma per conto di altri (ad esempio, un locatario). Il detentore non ha azioni possessorie a disposizione, ma può agire per conto del possessore.