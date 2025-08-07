L’autonoma organizzazione dell’avvocato fa scattare l’IRAP

Viene definito dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, dove viene identificato con l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il soggetto passivo è chi esercita tale attività. L’ermeneutica giurisprudenziale ha chiarito che il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere letto in senso oggettivo e non soggettivo, e deve rimandare a una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto a quella del professionista in senso singolare.

Corso avanzato di diritto del lavoro -Il lavoro che cambia: gestire conflitti, contratti e trasformazioni

Il corso intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. Norme, tecnologie e organizzazione del lavoro stanno cambiando: questo percorso aiuta a orientarsi tra i principali temi critici, offrendo strumenti concreti per affrontare le scelte contrattuali, organizzative e gestionali in ambito giuslavoristico.

Un ciclo di quattro incontri con casi pratici, prassi applicative e risposte operative:

● Licenziamenti individuali e collettivi: obblighi procedurali, contenzioso, accordi di uscita

● Lavoro autonomo e parasubordinato: confronto tra i diversi regimi contrattuali, tutele previdenziali e assicurative

● Mobilità internazionale: distacco, permessi di soggiorno, aspetti fiscali e gestione contrattuale

● Lavoro digitale e smart working: diritto alla disconnessione, privacy, controlli a distanza e controlli tecnologici

Il corso è pensato per offrire un supporto ai professionisti che si occupano di diritto del lavoro, con attenzione alle ricadute pratiche delle scelte contrattuali e gestionali, con un approccio concreto e orientato alla pratica professionale quotidiana.

