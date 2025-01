Atti preparatori: la rilevanza penale

Negli ultimi anni si è sviluppata una significativa discussione giurisprudenziale intorno alla rilevanza penale degli atti preparatori in relazione al delitto tentato.

1. La distinzione tra atti preparatori ed esecutivi

Per comprendere meglio tale vexata quaestio, è essenziale chiarire che gli atti preparatori si distinguono dagli atti esecutivi per il fatto che questi ultimi implicano già un diretto coinvolgimento nell’azione delittuosa.

L’atto preparatorio, invece, include tutte quelle condotte prodromiche all’esecuzione del reato, come l’acquisto di strumenti necessari (ad esempio una pistola per una rapina) o la pianificazione di incontri per accordi corruttivi.

2. Il principio dell’univocità e la sua applicazione pratica

Secondo il brocardo “cogitationis poenam nemo patitur” non è possibile punire i semplici pensieri criminali.

Questo principio è rispettato anche nel contesto degli atti preparatori, in quanto non tutti gli atti che precedono l’esecuzione di un delitto sono penalmente rilevanti.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che solo quegli atti preparatori che si collocano in una fase avanzata, prossima all’esecuzione, e che presentano un elevato grado di univocità possono essere considerati rilevanti.

Per essere punibili, tali atti devono essere idonei a dimostrare chiaramente l’intenzione criminale e la probabilità che il reato sia commesso, salvo circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell’agente.

3. Le sentenze della Suprema Corte e la configurazione del tentativo punibile

In varie pronunce, la Cassazione ha ribadito che, per configurare un tentativo punibile, non è necessario limitarsi agli atti esecutivi veri e propri.

Anche gli atti preparatori possono configurare un tentativo, a condizione che si tratti di attività che mostrino una concreta e avanzata progressione verso il delitto.

La Corte ha, ad esempio, riconosciuto la punibilità per tentata rapina in casi in cui l’agente aveva già pianificato il crimine nei dettagli e aveva compiuto appostamenti o acquistato le armi necessarie.

Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che non tutti gli atti preparatori sono rilevanti.

Solo quelli che rivelano chiaramente l’intenzione criminosa dell’agente e che rendono probabile la commissione del reato, salvo eventi imprevedibili, possono essere puniti.

Il criterio guida è, dunque, l’univocità dell’azione che deve essere talmente avanzata da rendere evidente l’intenzione criminale.

4. L’evoluzione normativa e il ruolo dell’art. 56 c.p.

Un’analisi sistematica e storica della norma che regola il tentativo di delitto, l’art. 56 c.p., suggerisce che la punibilità degli atti preparatori è coerente con l’impianto del codice.

Nel vecchio Codice Zanardelli, il tentativo era punito solo quando si entrava nella fase esecutiva del delitto.

Ciononostante, con l’attuale formulazione dell’art. 56 c.p., si è superata la rigida distinzione tra atti preparatori ed esecutivi, abbracciando una visione più ampia: ogni atto idoneo e univoco, sebbene preparatorio, può essere punibile, se diretto in modo chiaro e inequivocabile alla realizzazione di un delitto.



5. Interpretazione letterale e logica del tentativo

L’art. 56 c.p., oltre che sotto un profilo storico e sistematico, trova conferma della propria estensione anche in un’interpretazione letterale.

Tale norma prevede, infatti, che per configurare il tentativo non è necessario che l’agente arrivi a compiere atti esecutivi veri e propri, bensì basta che ponga in essere atti idonei alla realizzazione del delitto.

Questo approccio è confermato anche dalle disposizioni che riguardano la desistenza volontaria e il recesso attivo.

Il codice distingue, infatti, tra chi desiste volontariamente dall’esecuzione, che non viene punito, e chi, invece, impedisce volontariamente la realizzazione del reato dopo aver già iniziato a compiere atti preparatori o esecutivi, il quale è soggetto a una pena attenuata.