Associazione: è necessaria la commissione di “reati-fine”?

La commissione di “reati-fine” non è essenziale per definire un’associazione, né per dimostrare la partecipazione a un comportamento specifico. A questo e ad altri aspetti del diritto penale si dedica il volume La Riforma Cartabia della giustizia penale

1. La questione: i legami con l’associazione



Il Tribunale del Riesame di Trento rigettava una richiesta di riesame, confermando un’ordinanza del 18/04/2023 del G.I.P. di Trento applicativa della misura cautelare in carcere relativa ai reati di cui agli artt. 416, commi I-II-III-V, e 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p. come contestati nell’imputazione provvisoria.

Ciò posto, avverso questi provvedimento il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione il quale deduceva, tra i motivi ivi addotti, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 272, 273 e ss. 309 c.p.p., ed in correlazione agli artt. 416, commi III-III-V c.p., nonché 110, 112 n.1 e 2, 648 bis, 61 bis c.p., per inosservanza e/o erronea applicazione delle leggi penali e di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale, oltre che vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, a fronte della doglianza sostenuta dal ricorrente circa la sua estraneità all’associazione in quanto egli avrebbe partecipato ad un solo reato — fine, per la Corte di legittimità, l’ordinanza impugnata aveva fornito una motivazione adeguata partendo dal principio, condiviso dalla Cassazione nel caso di specie, secondo cui la partecipazione all’associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato — fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare in ogni caso la sussistenza del vincolo associativo, come postulato dalla medesima giurisprudenza di legittimità in più occasioni nei seguenti termini: “In materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione” (cfr. di recente Sez. 4, n. 11470 del 9/03/2021; Sez. 3, n. 9459 del 6/11/2015).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la commissione di “reati-fine” non è essenziale per definire un’associazione, né per dimostrare la partecipazione a un comportamento specifico.

Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità dell’associazione, né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione.

Pertanto, la partecipazione all’associazione non sarebbe esclusa per il solo fatto di aver compiuto un unico reato — fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell’azione siano tali da evidenziare in ogni caso la sussistenza del vincolo associativo.

E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere una linea difensiva, o accusatoria che dir si voglia, in cui si analizzi il ruolo di un sodale di una consorteria criminosa, come partecipe, in relazione ai reati fine, o al reato-scopo, commessi/o da costui.

Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.



