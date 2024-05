Assemblea condominiale e richiesta di “studio fattibilità Superbonus” sulla base di due preventivi

1. La vicenda



Due condomini convenivano in giudizio il condominio, chiedendo al Tribunale di far dichiarare nullo e/o annullare il verbale della sopra citata delibera assembleare e le deliberazioni assembleari ivi contenute; in particolare non ritenevano valida la decisione con la quale l’assemblea condominiale aveva deciso di affidare ad uno studio tecnico l’incarico per la redazione di uno “studio di fattibilità accesso superbonus 110%”; gli attori notavano che, stante l’avvicinarsi della scadenza dei termini per accedere al superbonus, tale decisone era stata assunta con soli due preventivi a confronto e senza le necessarie informazioni; in ogni caso ritenevano “finanziariamente impegnativo” l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità. I due condomini evidenziavano la scarsa solidità finanziaria del condominio che, nel corso della gestione, aveva ricevuto comunicazione dalla società fornitrice del gas attestante una morosità per oltre 42.000,00 euro. Il condominio si difendeva, sostenendo la validità della delibera assunta dall’assemblea con la quale era stato affidato l’incarico professionale sopra detto; il convenuto notava che gli attori chiedevano che si giudicasse sull’opportunità della stessa in rapporto alla scelta di un’impresa e di un preventivo, invece che di un’altra impresa e di un altro preventivo, mediante una valutazione di merito sulle scelte discrezionali del consesso che era preclusa, appartenendo tali scelte solo all’assemblea; in altre parole il condominio riteneva che l’assemblea avrebbe potuto anche deliberare sulla base di un solo preventivo; in ogni caso negava il dedotto deficit di informazione, in considerazione dell’esauriente esposizione del tecnico incaricato in merito ai contenuti e alle funzionalità dello studio di fattibilità.