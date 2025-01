Arricchimento senza causa e Pubblica Amministrazione (Sezioni Unite)

Un caso recente ha portato alla ribalta un tema delicato e complesso: l’azione di arricchimento senza causa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.). La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 1284/2025, ha sollevato tre questioni di particolare rilevanza giuridica, rimettendole alle Sezioni Unite per un chiarimento definitivo.

La vicenda nasce dalla fornitura di acqua da parte del Comune di Bojano senza un contratto scritto. Dopo il mancato pagamento dei canoni, il Comune ha emesso un’ingiunzione di pagamento, dichiarata nulla in primo grado. In appello, però, è stata accolta una domanda subordinata di arricchimento senza causa , obbligando l’utente a versare una somma considerevole.

L’ordinanza solleva critiche a una recente interpretazione della Cassazione (n. 7178/2024), che esclude le nullità formali dei contratti pubblici dalle violazioni di norme imperative ostative all’azione di arricchimento. La Corte evidenzia il rischio di creare un paradosso giuridico, dove la violazione delle regole sulla forma scritta potrebbe avvantaggiare l’amministrazione, permettendole di ottenere quanto non potrebbe contrattualmente.

La futura pronuncia delle Sezioni Unite avrà il compito di chiarire i confini tra i diversi rimedi restitutori in caso di nullità contrattuale e di definire l’applicabilità dell’azione di arricchimento in tali contesti. Questo intervento sarà cruciale per garantire un equilibrio tra la tutela degli interessi pubblici e il rispetto delle regole contrattuali, evitando ingiustificate disparità di trattamento.