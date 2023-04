Annullata sanzione Garante a carico dell’INPS in Cassazione

2. La sentenza Cassazione civile sez. I, 01/03/2023, n. 6177



Il primo motivo di ricorso accolto riguarda l’omessa informativa agli interessati e la mancata richiesta di autorizzazione preventiva al Garante circa il trattamento dei dati.

Secondo i giudici di legittimità, l’attività di controllo da parte dell’INPS trova fondamento nella legge, che rende superflua la raccolta del consenso al trattamento dell’interessato «con la conseguente legittima adozione della procedura informatica, attesi i compiti istituzionali assegnati all’ente, tali da escludere all’uopo la necessità di informare o acquisire autorizzazioni o consensi da parte degli interessati: si tratta, infatti, di dati personali già acquisiti ex lege alla conoscenza dell’ente per adempiere alle proprie funzioni istituzionali, e che vengono al medesimo trasmessi tramite il certificato di malattia per volontà del lavoratore stesso».

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, essendo un trattamento funzionale rispetto ai compiti istituzionali propri dell’ente, il Tribunale ha sbagliato nel ritenere che l’attività di raccolta dei dati in questione, pur prodromica ai controlli di malattia, non risultasse dovuta per legge o necessitata.

L’informativa, infatti, continua la Corte, non è dovuta, se i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge. E anche l’art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003 ribadisce che il consenso non è richiesto, quando il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge. D’altra parte l’attività antifrode, connessa alle visite di controllo «non sarebbe efficiente ove ancorata ad una scelta solo casuale, laddove, per evitare abusi e indebite erogazioni con sottrazione di risorse pubbliche, occorre operare mediante una razionale distribuzione dei controlli: il certificato di malattia, presentato dal lavoratore, costituisce una domanda di prestazione economica [la liquidazione dell’indennità di malattia], la quale, per essere istruita, richiede necessariamente il trattamento dei dati – come la durata della prognosi, la qualifica del lavoratore o il settore di attività (ma non la diagnosi)». Trattamento sul quale, appunto, opera la procedura software “incriminata”.

In conclusione, secondo la Corte, non si può sostenere che solo ove l’INPS si serva di procedimenti automatizzati debba ottenere il consenso dell’interessato considerato che, se l’ente ha per legge il potere di effettuare i controlli a fini pubblici, «deve poterlo fare nel miglior modo possibile, secondo il principio di buon andamento della p.a.».

Il secondo motivo di ricorso accolto riguarda l’asserita attività di profilazione individuata dal Garante privacy, chiarendo la nozione stessa di “profilazione” contenuta nell’art. 14 d.lgs. n. 196 del 2003, allora vigente, secondo cui nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implicasse una valutazione del comportamento umano poteva essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali, volto a definire il profilo o la personalità dell’interessato.

La sentenza rileva l’insussistenza degli elementi costitutivi della profilazione: il lavoratore del quale non si conosce la diagnosi, infatti, «non [veniva] mai individuato o inserito in determinate categorie o “profili”, rilevando soltanto la domanda di indennità di malattia quale prestazione previdenziale richiesta, né, quindi, era predisposta qualsiasi variabile da utilizzare per individuare un singolo lavoratore da sottoporre a controllo».

In sostanza le candidature alla visita medica di controllo ogni volta erano individuate da zero, considerando l’insieme dei certificati in quel momento presenti.

I Giudici di legittimità hanno quindi sottolineato come la procedura automatizzata mediante il software permettesse di assegnare alla domanda di prestazione previdenziale da malattia un indice, scollegato da qualsiasi profilazione soggettiva, ma connesso ad alcune variabili come la durata della prognosi, il luogo di provenienza del certificato, il numero di questi, il settore produttivo, l’età, il genere, la qualifica, la retribuzione, la dimensione dell’azienda, il rapporto di lavoro part-time e a tempo determinato, ecc… Essendo svincolate da qualsiasi profilazione soggettiva, ad esempio, due domande presentate dallo stesso lavoratore presentavano indici diversi che venivano calcolati ogni giorno e mai storicizzati, essendo associati, appunto, alla domanda e non alle persone.

Ogni domanda di prestazione, dunque, riceveva una valutazione del tutto svincolata dalle precedenti.

Associare alle domande di prestazione questo indice poteva costituire un aiuto per il personale medico che avrebbe successivamente dovuto decidere quali controlli effettuare per poi programmare ed effettuare le visite di controllo: oggetto dell’indagine erano le domande di prestazione previdenziale e non i lavoratori.

Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, difettava anche la caratteristica del trattamento «unicamente» automatizzato, in quanto gli operatori effettuavano poi tutte le ulteriori verifiche in modo, appunto, non automatizzato, secondo parametri suggeriti dal sistema.

I Giudici di legittimità, poi, esortano a non demonizzare l’utilizzo di procedure informatiche idonee ad incrementare i “beni” della celerità, efficienza, trasparenza, imparzialità e neutralità della p.a., e dunque il «buon andamento», anzi, la pubblica amministrazione deve poter sfruttare le rilevanti potenzialità della c.d. rivoluzione digitale: «la piena ammissibilità di tali strumenti risponde ai canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali, secondo il principio costituzionale di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), impongono all’amministrazione il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale».

In terzo luogo, non si trattava di valutazione di un «comportamento umano», perché la personalità dei singoli interessati non veniva mai delineata dal sistema, ma solo elementi afferenti alle certificazioni mediche inviate.

Per questi motivi la descritta attività, secondo la Cassazione, non poteva definirsi “profilazione” secondo la nozione conosciuta dall’ordinamento giuridico all’epoca dei fatti di causa.