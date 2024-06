Annullamento della sospensione condizionale della pena che compete al giudice di pace

1. I fatti



La decisione della Cassazione scaturisce dal ricorso presentato dall’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Verbania, è stata confermata la condanna dello stesso in ordine al solo reato di percosse previsto dal capo b) dell’imputazione (così riqualificata l’iniziale contestazione di lesioni) per aver sferrato un pugno in volto alla persona offesa, con rideterminazione della pena in euro 200 di multa e conferme delle statuizioni civili.

L’imputato è stato, invece, assolto dal reato di cui al capo a), consistente in una violazione di domicilio ai danni della medesima persona, perché il fatto non sussiste.

Il ricorso era affidato a due motivi ma quello che in questa sede rileva è il secondo, con il quale si eccepiva mancanza di motivazione e violazione di legge con riferimento alla conferma del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la decisa virata sanzionatoria richiedesse una rivalutazione della reale opportunità di tale scelta. Nello specifico, la difesa osserva che, poiché nel computo delle pene in relazione alle quali è possibile usufruire del beneficio della sospensione condizionale rientrano anche quelle solo pecuniarie, previo ragguaglio, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell’imputato a non giovarsene.

Ad avviso della difesa il giudice di appello non ha motivato in alcun modo per sostenere l’utilità del beneficio, nel caso del ricorrente, utilità che manca, in relazione alla modesta multa irrogata, che lo rende anzi pregiudizievole per il futuro in prospettiva della possibilità di giovarsi di ulteriori sospensioni.

