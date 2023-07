ANM: Rispettare le prerogative della giurisdizione

1. La vicenda



L’ANM, a seguito delle svariate prese di posizione di esponenti della maggioranza governativa, alcune diffuse nella forma della “fonte ministeriale”, ha fatto sapere, attraverso il documento dell’8 luglio 2023, di condividere i principi espressi in apertura della seduta del CDC da parte del Presidente Giuseppe Santalucia.

Sullo stesso documento si legge che la circostanza che un giudice controlli l’azione del pubblico ministero non solo quando egli esercita l’azione penale e quella cautelare, bensì pure quando intenda chiedere l’archiviazione, costituisce esercizio di una funzione che risulta in modo diretto connessa alla tutela dei diritti e degli interessi pubblici presidiati dalle norme penali, ed è garanzia dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.