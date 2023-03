Richiesta d’archiviazione del P.M.

4. L’opposizione tardiva della P.O. alla richiesta di archiviazione

Orbene, abbiamo delineato, seppur in via generale, la cornice normativa entro la quale si muovono, da una parte, il P.M., colla richiesta d’archiviazione, e, dall’altra, la P.O., che può ad essa opporsi avanti il G.I.P. Il plesso normativo innanzi citato rappresenta, se, così, possiamo definirlo, la “piattaforma” dinamica e processuale sulla quale le anzidette parti dialogano. Bene. Nondimeno, sarebbe lecito domandarci che cosa accadrebbe se l’opposizione alla richiesta d’archiviazione fosse proposta dalla P.O. non rispettando i venti giorni canonici, e, cioè, oltre il termine di legge sancito dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p.

Ora, in prima battuta, attingendo dal dettato normativo della norma da ultimo evocata, saremmo propensi a concludere che un’opposizione alla richiesta d’archiviazione presentata oltre i venti giorni sarebbe inammissibile, perché tardiva. Eppure, a ben vedere, la risposta al quesito che ci siamo posti è di segno contrario, nel senso, cioè, che anche l’atto d’opposizione alla richiesta d’archiviazione che sia proposto, oggi, oltre i venti giorni, ieri oltre i dieci, è da considerarsi legittimo ed ammissibile. La ragioni giuridica enunciata dalla giurisprudenza di legittimità in tal senso, è la seguente, e cioè che l’opposizione alla richiesta d’archiviazione “…non rientra del novero dei mezzi di impugnazioni, non essendo diretto non già contro un provvedimento del giudice, ma contro una richiesta del Pubblico Ministero”. (Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 18828 del 5 maggio del 2016; Idem, Sez. V, Sent. n. 42791 del 10 ottobre 2016). Dalla superiore considerazione circa la non sussunzione dell’atto d’opposizione nell’ambito del regime delle impugnazioni, discende l’ulteriore riflessione in merito alla non perentorietà del termine posto dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p. In particolare, in questa direzione, l’orientamento giurisprudenziale del Supremo Consesso è nel senso che “…il termine di dieci giorni, previsto dall’art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. in favore della persona offesa, non ha natura perentoria, bensì meramente ordinatoria.”. (Cass pen., Sez. VI, Sent. n. 39778 del 27 maggio 2014). Tal termine non può considerarsi perentorio ai sensi dell’art. 173, comma primo, c.p.p., non essendoci un espresso richiamo in tal senso e “…quindi, in mancanza di espressa previsione normativa il termine di cui si discute non può essere considerato stabilito a pena di decadenza…”. (Cass. Pen., Sez. II, Sent. n. 15888 dell’8 maggio 2006; Idem, n. 42791 del 10 ottobre 2016, cit.).

Dai principi elaborati dalla superiore giurisprudenza, possiamo giungere ad affermare che l’atto d’opposizione che fosse presentato dalla P.O. oltre il termine dei venti giorni, deve ritenersi ammissibile e legittimo. In particolare, da un punto di vista dinamico processuale, la P.O., cui sia stato notificato l’avviso d’archiviazione del procedimento, può depositare il relativo atto presso la cancelleria del P.M. titolare dell’indagine preliminare, anche laddove il termine dei venti giorni sia spirato e purché il fascicolo delle indagini sia ancora giacente presso la cancelleria del magistrato inquirente e non sia, pertanto, migrato presso quella del G.I.P. Laddove, invece, il fascicolo sia migrato presso la cancelleria del G.I.P., la P.O. potrà depositare, ove fosse spirato il termine dei venti giorni, il proprio atto d’opposizione presso quest’ultimo ufficio, fintantoché il G.I.P. non si sia, nel frattempo, pronunciato sulla richiesta d’archiviazione del P.M. E, difatti, “…la proposizione dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta non ne determina l’inammissibilità, e non esonera il giudice, che nel frattempo non abbia già provveduto all’archiviazione, dalla valutazione dell’opposizione stessa in vista dei conseguenti adempimenti”. (Cass. pen., Sez. V, Sent. n. 19073 del 19 maggio del 2010). Ne consegue che ove il G.I.P., nonostante la P.O., nei termini prima precisati, abbia provveduto al deposito dell’atto d’opposizione a norma del terzo comma dell’art. 408, c.p.p., archivi il procedimento, il relativo provvedimento d’archiviazione dovrà considerarsi illegittimo, in quanto lesivo del principio del contradditorio.

Quanto or ora espresso è corroborato dall’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale “…è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di archiviazione del p.m., dichiari l’inammissibilità dell’opposizione – proposta dalla persona offesa – per violazione del termine di dieci giorni di cui all’art. 408 c.p.p., comma 3…”. (Cass. pen., Sez. II, Sent. n. 33882 del 17 settembre 2010).

Occorre, inoltre, dar conto, attingendo dai principi elaborati, in subiecta materia, dalle Sezioni Unite Penali, che l’atto d’opposizione alla richiesta d’archiviazione del P.M., la P.O. è legittimata a depositarlo, vuoi presso la cancelleria del P.M., vuoi presso quella del G.I.P., purché sulla richiesta questi non si sia già espresso, anche laddove abbia appreso della notizia della richiesta in questione in assenza della dichiarazione di voler esserne informata: “….la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall’art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto…”. (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. n.29477 del 29 giugno 2004).

In punto di tutela, avverso il decreto con il quale il G.I.P. archivi il procedimento penale, pur a fronte dell’atto d’opposizione depositato dalla P.O. tardivamente, era ammesso, dapprima, ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione ed, ora, manente la novella di cui alla Legge n. 103 del 2017, reclamo, entro quindici giorni, avanti il Tribunale ai sensi del nuovo art. 410 bis, comma terzo, c.p.p.