Amministratore di condominio inadempiente e compenso inesigibile

L’art. 1129 c.c. contiene un elenco non tassativo e meramente esemplificativo delle condotte dell’amministratore.

In particolare la norma, così come novellata dalla L. 220/2012, prevede una tipizzazione delle irregolarità amministrative che costituisce mera indicazione esemplificativa, non tassativa né esaustiva, delle condotte illecite e lascia impregiudicata la facoltà del giudice di apprezzare, ai fini della revoca, qualunque irregolarità che risulti di gravità tale da incidere in maniera esiziale sul vincolo di mandato fra i condomini e l’amministratore. Bisogna rilevare che dal giudice sono valutati con particolare severità i comportamenti omissivi, connessi al mancato, ritardato o inesatto esercizio degli uffici e funzioni.



1. Mancata redazione con cadenza annuale del rendiconto

È possibile che l’amministratore non rediga con cadenza annuale i rendiconti con la relativa approvazione del bilancio. La mancata rendicontazione e approvazione del bilancio annuale costituisce una grave violazione dei doveri dell’amministratore; infatti la mancanza di una regolare contabilità del condominio, per quanto non necessiti di forme rigorose, analogamente a quanto previsto per la contabilità delle società, nondimeno deve essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, al fine di rendere possibile l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Del resto la mancanza di una redazione annuale del rendiconto comporta poi l’approvazione dei preventivi e dei consuntivi “in blocco”, fenomeno che costituisce una grave violazione degli obblighi posti a carico dell’amministratore, sia in generale, in considerazione del richiamo alle norme sul mandato e, nello specifico, all’obbligo di rendiconto previsto dall’art. 1713 c.c., sia in ordine al più specifico obbligo previsto attualmente dall’art. 1130 bis c.c. A fronte di tale situazione conseguente alla mancata approvazione annuale dei rendiconti è legittimo il rifiuto del condominio di corrispondere il compenso. Tuttavia se il condominio approva i rendiconti in blocco senza opporre riserve, né risultano contestazioni da parte della collettività condominiale, il giudice potrebbe riconoscere all’amministratore un compenso parziale ravvisando un inadempimento parziale relativo alla mancata approvazione dei rendiconti annuali, ma non alla gestione complessiva (Trib. Cuneo 20 ottobre 2023 n. 792).

2. Mancata redazione del rendiconto

Non può essere riconosciuto alcun compenso all’ex amministratore che non ha presentato i rendiconti, a prescindere da qualsivoglia attività, prestazione o adempimento che abbia posto in essere nell’interesse del condominio. Detto soggetto, quindi, non ha alcun titolo per chiedere il pagamento del compenso, per gli anni in cui si è reso inadempiente, anche qualora detto compenso fosse stato indicato in modo certo nel verbale di nomina ex articolo 1129 c.c.

A tale proposito la Cassazione ha negato il compenso all’amministratore per mancanza di una contabilità regolare che registrasse cronologicamente le operazioni riguardanti la vita del condominio e che, quindi, consentisse la verifica dei documenti e, dunque, la giustificazione delle entrate ed uscite della gestione dell’ente condominiale; del resto in tale vicenda è emersa la mancanza di una delibera di approvazione del rendiconto dell’amministratore da parte dell’assemblea dei condomini ex art. 1130 c.c. (Cass. civ., sez. II, 14/02/2017, n. 3892).