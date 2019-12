Affidamento del terzo più tutelato se riguarda contratti autorizzati dall’assemblea della società

Versione PDF del documento

Il principio dell’esecuzione di buona fede nei rapporti negoziali riguarda anche l’agire della società per il tramite dei suoi organi.

Decisione: Sentenza n. 31663/2019 Cassazione Civile – sezione 1

La decisione riguardava un contratto stipulato prima della riforma societaria del 2003, in cui era ancora vigente l’art. 2384-bis del codice civile.

Una società eccepiva la nullità dell’atto di dazione di ipoteca – quale terzo datore – in favore di una banca.

Nel regime societario previgente, la Cassazione aveva già affermato il seguente principio di diritto: «Nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, ancorché l’oggetto sociale costituisca l’ambito dell’attività programmata dai soci nell’intrapresa comune, l’organo amministrativo può efficacemente porre in essere un atto che non risulti direttamente volto a perseguire quel programma, purché sussista una deliberazione espressa in tal senso dell’assemblea – sebbene non assunta necessariamente con l’unanimità dei consensi di tutti i soci, ma con le maggioranze dell’assemblea ordinaria, e salvo il diritto dei soci assenti o dissenzienti e degli altri legittimati attivi ad impugnarla – onde l’atto in questione impegna la società e resta ad essa opponibile».

Sebbene dopo la riforma del 2003 non si ponga più negli stessi termini – nei confronti dei terzi – il problema degli atti estranei all’oggetto sociale., la decisione rileva per i rapporti ancora in essere contrattualizzati in periodo precedente al 2003.

