Giudici Onorari: deadline scaduta per adeguamento del lavoro

1. Le richieste della Consulta



All’Italia era stato concesso un termine pari a 60 giorni, dalla procedura europea, al fine di adeguare la normativa del lavoro per la magistratura onoraria. Tuttavia, sono spirati senza che l’opera sia stata intrapresa.

Per tale motivo la Consulta della magistratura onoraria ha fatto un recap di “tutte le discriminazioni ancora incidenti sulla categoria, stigmatizzate dall’Unione a luglio, tra cui i livelli retributivi ed il trattamento lavoristico complessivo, lontani dalle condizioni del magistrato professionale, unico soggetto comparabile”.

Lo stesso organo ha inoltre richiesto un’iniziativa fattiva da parte del governo, inserendo nel Nadef “la riforma organica della categoria, con lo stanziamento dei fondi necessari a realizzare la completa riforma, nei termini ribaditi dall’Unione”.

In ipotesi contraria, la Consulta della magistratura onoraria ha già chiarito che partirà la richiesta di immediato deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia europea.

Dal 27 giugno al 1°luglio scorsi era stato proclamato da svariate associazioni professionali uno sciopero da tutte le attività dei magistrati onorari (giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace), per lo stesso motivo (approfondimenti all’articolo dedicato)