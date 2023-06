Sciopero magistrati onorari: astensione 27 giugno -1°luglio

1. Le ragioni dello sciopero



L’astensione viene motivata nel comunicato (consultabile in allegato) con la mancanza di ascolto e di attenzione anche dell’attuale Governo verso le attese di veder riconosciute e rese effettive le tutele che il legislatore ha già in realtà accordato con la stabilizzazione nelle funzioni onorarie nella legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234 del 30 dicembre 2021); attese particolarmente sentite soprattutto dai magistrati ordinari in servizio da più tempo. Avevano già scioperato in aprile per le stesse ragioni.

Le associazioni, che ad aprile lamentavano che 1600 magistrati ordinari fossero stati stabilizzati, ma subissero “l’insulto di vedersi remunerati con meri acconti per l’attività quotidiana, senza la dovuta posizione previdenziale”, ora fanno notare che anche la riforma Cartabia sia stata dichiarata inapplicabile, nella parte in cui riconosce ai magistrati ordinari “stabilizzati” un acconto sui compensi “in attesa di chiarimenti”, senza neanche un termine per quest’intervento. La riforma non chiarisce peraltro in alcun modo la posizione di queste figure di lavoratori, mancando di conformarsi alle direttive europee, minando, come da comunicato, “non solo la dignità di questi servitori dello Stato, ma anche il decoro e la credibilità delle istituzioni, minando il fondamentale rapporto di fiducia che deve sussistere tra il cittadino e le istituzioni stesse.”