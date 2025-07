Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti – La recensione della settimana

L’accessibilità digitale è ormai un requisito imprescindibile nella progettazione di prodotti e servizi tecnologici, non solo per motivi etici e di inclusione sociale, ma anche per obblighi di legge sempre più stringenti. Con l’entrata in vigore della Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act) e la sua attuazione in Italia attraverso il D.Lgs. 82/2022, aziende, pubbliche amministrazioni e fornitori di servizi digitali sono chiamati a rivedere processi e soluzioni per garantire pari accesso a tutte le persone, comprese quelle con disabilità. Il corso “Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione” si propone come una guida chiara e operativa per comprendere il nuovo scenario normativo e tradurlo in azioni concrete di adeguamento.

1. Cosa troverai nel corso “Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti per professionisti, imprese e pubblica amministrazione”

Il percorso formativo offre un’analisi completa della normativa europea e nazionale in materia di accessibilità digitale, con un approccio eminentemente pratico. Dopo un’introduzione sul significato sociale dell’accessibilità e sulle barriere digitali più diffuse, il corso affronta nel dettaglio: i principi cardine dell’European Accessibility Act e delle normative correlate (Direttiva 2016/2102, UNCRPD, Regolamento 2018/1724);

il recepimento italiano con il D.Lgs. 82/2022, che impone obblighi specifici a produttori, distributori e fornitori di servizi;

le interazioni con leggi preesistenti, come la Legge Stanca e il Codice dell’Amministrazione Digitale;

il quadro sanzionatorio, le tempistiche di adeguamento e le possibili deroghe;

gli standard tecnici di riferimento (WCAG 2.1, EN 301 549) e la loro applicazione a diversi ambiti: siti web della PA, e-commerce, terminali self-service, servizi bancari, editoria digitale. La parte conclusiva è dedicata a casi pratici di implementazione, fornendo strumenti, metodologie di inclusive design e test di accessibilità applicabili da subito nei contesti aziendali e pubblici.

2. Punti di forza

Uno degli aspetti più apprezzabili del corso è il suo taglio operativo: non si limita a illustrare la norma, ma spiega come tradurla in procedure e soluzioni tecniche concrete, aiutando i partecipanti a capire quali adeguamenti apportare ai propri sistemi digitali. Completezza normativa: il corso copre il quadro europeo e nazionale, chiarendo l’intreccio tra vecchie e nuove regole, e fornendo una visione chiara di obblighi, scadenze e sanzioni.

il corso copre il quadro europeo e nazionale, chiarendo l’intreccio tra vecchie e nuove regole, e fornendo una visione chiara di obblighi, scadenze e sanzioni. Focus sugli standard tecnici: viene dato ampio spazio alle linee guida WCAG 2.1 e agli standard EN 301 549, indispensabili per rendere realmente accessibili siti, applicazioni e dispositivi.

viene dato ampio spazio alle linee guida WCAG 2.1 e agli standard EN 301 549, indispensabili per rendere realmente accessibili siti, applicazioni e dispositivi. Casi reali e best practice: grazie agli esempi concreti nei settori pubblico e privato, il partecipante acquisisce competenze immediatamente spendibili.

grazie agli esempi concreti nei settori pubblico e privato, il partecipante acquisisce competenze immediatamente spendibili. Approccio multidisciplinare: il corso tocca aspetti giuridici, tecnologici e di progettazione, utile sia a chi si occupa di compliance sia a sviluppatori e designer.

3. Perché seguire questo corso

Con l’applicazione piena dell’Accessibility Act prevista da giugno 2025, le organizzazioni rischiano sanzioni e contenziosi se non adeguano i propri servizi digitali agli standard di accessibilità. Questo corso offre una roadmap concreta per garantire conformità normativa, migliorare l’esperienza utente e accrescere la reputazione aziendale come soggetto inclusivo e responsabile.

Inoltre, l’accessibilità non è solo un obbligo giuridico, ma anche una leva competitiva: prodotti e servizi accessibili raggiungono una platea più ampia di utenti, aumentano la soddisfazione del cliente e riducono rischi di esclusione digitale.

4. Chi dovrebbe seguirlo

Il corso è pensato per una platea diversificata di professionisti: Responsabili legali e compliance officer , che devono garantire il rispetto delle normative europee e italiane;

, che devono garantire il rispetto delle normative europee e italiane; Dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione , impegnati nell’adeguamento di siti e servizi pubblici;

, impegnati nell’adeguamento di siti e servizi pubblici; Sviluppatori, web designer e IT manager , chiamati a implementare soluzioni tecniche conformi agli standard di accessibilità;

, chiamati a implementare soluzioni tecniche conformi agli standard di accessibilità; Project manager e responsabili di prodotto , per integrare l’inclusive design sin dalle fasi iniziali di sviluppo;

, per integrare l’inclusive design sin dalle fasi iniziali di sviluppo; Consulenti e auditor, che necessitano di una visione chiara delle regole e dei controlli da effettuare. In sintesi, “Accessibility Act: Obblighi, responsabilità e adeguamenti” rappresenta un’occasione formativa preziosa per acquisire competenze normative e operative, essenziali per affrontare l’entrata in vigore del nuovo quadro regolatorio sull’accessibilità digitale. Un corso consigliato a chiunque voglia passare da una semplice conoscenza della direttiva a una capacità concreta di applicarla, riducendo rischi legali e contribuendo a un digitale più inclusivo.



