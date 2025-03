Abusivo frazionamento del credito e sue conseguenze: le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025, hanno affrontato un tema di grande rilevanza giuridica: quale sia la sanzione più adeguata in caso di abusivo frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito. La pronuncia chiarisce quando il giudice può dichiarare improponibile la domanda e quando, invece, deve limitarsi a sanzionare l’abusivo frazionamento esclusivamente attraverso la regolamentazione delle spese processuali. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile.

Corte di Cassazione -SS.UU.- sentenza n. 7299 del 19-03-2025 7299.2025_a74914.pdf 8 MB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il caso e la questione sottoposta alle Sezioni Unite

La vicenda trae origine da un contenzioso tra una struttura sanitaria privata, provvisoriamente accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e l’ASL Napoli per il pagamento di prestazioni riabilitative rese nei mesi di ottobre e novembre 2008. La struttura sanitaria aveva presentato due ricorsi per decreti ingiuntivi distinti. L’ASL Napoli ha opposto il decreto relativo al mese di novembre, contestando l’improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del 2007.

In seguito al ricorso in Cassazione da parte della struttura sanitaria, il caso è stato assegnato alla Prima Sezione Civile e successivamente rimesso alle Sezioni Unite, con l’obiettivo di chiarire se l’abusivo frazionamento della domanda comporti necessariamente l’improponibilità della pretesa, anche qualora sia impossibile riproporre l’azione unitaria per intervenuto giudicato. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

FORMATO CARTACEO Formulario commentato del nuovo processo civile Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022. Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025 89.30 € Scopri di più

2. La sanzione per l’abusivo frazionamento della domanda

Le Sezioni Unite hanno stabilito che la sanzione dell’improponibilità della pretesa per abusivo frazionamento, in casi in cui sia impossibile riproporre l’azione in modo unitario, è sproporzionata. La Corte ritiene che il giudice debba limitarsi a sanzionare il comportamento del creditore mediante la regolamentazione delle spese processuali, anche facendo ricorso all’art. 96 c.p.c. qualora necessario. Questa misura è ritenuta più adeguata rispetto alla perdita totale del diritto d’azione.

3. Improponibilità e impossibilità di riproposizione unitaria

La giurisprudenza prevalente prevede che una domanda giudiziale frazionata, priva di un interesse meritevole di tutela, debba essere dichiarata improponibile. Tuttavia, nel caso in esame, il giudicato formatosi su una parte della domanda rende impossibile la riproposizione unitaria. La Corte stabilisce quindi che, anche in presenza di un frazionamento abusivo, il giudice è tenuto a pronunciarsi nel merito e a regolamentare le spese processuali.

5. La regolamentazione delle spese di lite come sanzione proporzionata

La Corte chiarisce che, nel caso di frazionamento abusivo, il giudice può: Escludere il rimborso delle spese in favore del creditore, anche se formalmente vittorioso.

Addebitare totalmente o parzialmente le spese processuali al creditore se la sua condotta è contraria ai doveri di lealtà e probità processuale, ai sensi degli artt. 88 e 92 c.p.c.

6. I principi di diritto enunciati

I principi di diritto formulati dalle Sezioni Unite possono essere riassunti nei seguenti punti: È vietato il frazionamento abusivo del credito quando questo comporta un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, salvo che il creditore dimostri un interesse meritevole di tutela.

Se il giudicato si è formato su una parte della domanda e non è possibile proporre l’azione in modo unitario, il giudice deve pronunciarsi nel merito e disciplinare le spese processuali, eventualmente ponendole a carico del creditore in tutto o in parte.