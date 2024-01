Whistleblowing: le disposizioni non si applicano alle forze armate e di polizia

Il personale delle Forze armate e di polizia, al fine di garantire l’assolvimento dei propri compiti, è assoggettato ad una normativa specifica che implica l’attenuazione di alcune “libertà fondamentali in ambito politico e sindacale” (vds. Corte costituzionale n. 120 del 2018), nonché l’assoggettamento ad una serie di doveri che configurano uno status del tutto originale e non comparabile con quello del restante personale della P.A. In particolare, gli appartenenti alle Forze di polizia – sia ad ordinamento civile che militare – aventi, peraltro, una pariteticità funzionale, sono tenuti: a) al rispetto delle relazioni gerarchiche di cui agli: – artt. 715, 748, comma 5, lett. b), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), per l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, – artt. 4 e 9 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 per la Polizia di Stato, – artt. 7 e 9 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 per la Polizia penitenziaria; b) al dovere di obbedienza , condizionato dalla legalità e dalla legittimità dell’ordine , ai sensi degli artt. 1349 del d. lgs. n. 66 del 2010 (codice dell’ordinamento militare), 729 del D.P.R. n. 90 del 2010, 66, della legge n. 121 del 1981 e 10 della legge n. 395 del 1990. Potrebbero interessarti anche:

3. Il parere del Consiglio di Stato



In riscontro alla richiesta dei Ministeri dell’Interno e della Difesa, la Sezione Prima del Consiglio di Stato ha emesso il parere 01485/2023.

Questo pronunciamento si concentra sull’interpretazione dell’art. 1 del D.Lgs.24/2023, rubricato “Ambito di applicazione oggettivo”, che:

· al comma 2 statuisce che “Le disposizioni del presente decreto non si applicano: (…) c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale” e

· al comma 4 prevede che “Resta altresì ferma l’applicazione delle disposizioni (…) in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Atteso che il D.Lgs.24/2023 traspone nell’ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2019/1937 i Giudici di Palazzo Spada, nel loro Parere, richiamano le disposizioni che disciplinano la ripartizione delle competenze tra Unione europea e ordinamenti nazionali in materia di difesa, di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, dalla lettura del combinato disposto degli articoli 3, 4, e 5 del Trattato sull’Unione europea (TUE) discende che “la salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale” esula dalle competenze dell’Unione, restando per l’appunto la sicurezza nazionale di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.

Peraltro, in piena conformità con i richiamati artt. 3, 4 e 5 del TUE, il Considerando 24 della Direttiva (UE) 2019/1937statuisce espressamente che “La sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle segnalazioni di violazioni riguardanti appalti in materia di difesa o di sicurezza, qualora tali materie rientrino nell’articolo 346 TFUE, in conformità della giurisprudenza della Corte”.

Ancora, il predetto Considerando 24 trova anche conferma nel comma 2 dell’art. 3 della stessa Direttiva (UE) 2019/1937, rubricato “Relazione con altri atti dell’Unione e con le disposizioni nazionali”, ai sensi del quale “l’applicazione della direttiva in questione non può pregiudicare “la responsabilità degli Stati membri di garantire la sicurezza nazionale né il loro potere di tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza”

Corollario logico della predetta interpretazione è quindi la salvaguardia, per il personale militare e delle Forze di polizia (ad ordinamento militare e civile), delle rispettive normative di settore, che non possono ritenersi incise e considerarsi recessive rispetto alle disposizioni in materia di Whistleblowing, essendo la loro applicazione esclusiva, funzionale alla tutela della “difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica” che fanno parte del più ampio genus della “sicurezza nazionale”.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato anche come tale conclusione sia coerente con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost. n. 270 del 2022; n. 120 del 2018; n. 231 del 2009) e quella propria (Cons. Stato, sez. IV, n. 7224 del 2018; sez. IV, n. 1347 del 2013; sez. IV n. 607 del 2013) secondo la quale la regola generale è che, salvo che la legge non disponga diversamente, ogni Forza di polizia o armata è tributaria di una autonoma disciplina giuridica (ed economica) non comparabile con lo statuto del personale pubblico in genere.